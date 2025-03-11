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苗栗市公所推聯合行政中心案 逾20億打造新地標
苗栗市公所擬拆除改建聯合行政中心，初估經費逾20億元，規畫納入衛生所、戶政、地政事務所等單位，獲得縣長鍾東錦原則支持，希望打造新地標，解決交通、商業及停車等舊市區老問題。
苗栗市公所建築逾50年歷史，老舊且無障礙動線卡卡，市長余文忠計畫併同毗鄰市民代表會、清潔隊辦公室、建功社區活動中心，及苗栗地政事務所土地0.75公頃，原址改建聯合行政中心，納入衛生所、戶政、地政事務所、社區活動中心合署，全案委託可行性評估，預計今年9月成果報告。
余文忠今天在縣務會議提案，獲得鍾東錦原則支持，鍾表示如果市公所願意，縣府願意配合，聯合辦公是趨勢也是好方向，市公所並於今天下午邀集衛生所、戶政、地政事務所、市農會，及里長、社區發展協會理事長等，盤點需求及蒐集意見。
聯合行政中心案初步構想地上8樓、地下3樓，總經費逾20億元，建築師陳賢秋簡報指出，市公所在市區最中心，新大樓集合公家單位辦公，節省空間、空調，並提升行政效能。
新大樓案評估舊市區老問題，公所旁的大埔街規畫拓寬到12公尺寬，府前路將退縮，假日當市集、晚上成休閒空間，新大樓1樓全部商業用途，地下3樓近600個汽、機車停車位，解決交通、停車，並延伸商業行為。
今天會中，戶政提具1.22億元，衛生所600坪以上，1、2樓優先，地政760坪空間需求，公所都將納入可行性評估參考，余文忠表示，聯合行政中心案， 將爭取中央及縣府補助，同時推動舊市區都市更新，提升生活環境品質，讓苗栗市脫胎換骨。
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