新竹市晴空匯火警百戶至今有家歸不得 豐邑：提1億重建代墊款

新竹市慈雲路晴空匯D棟住戶去年5月火警，釀2勇消殉職，Ｄ棟住戶批豐邑承諾跳票，至今連電都未拉好，有家歸不得。豐邑回應，今年2月收到社區提供的鑑定報告後，立刻找廠商會勘報價，從3月7日起進行補強工程，也提撥1億作為重建代墊款，目前尚待社區簽署協議書，以利後續進行撥款重建。

晴空匯社區大樓去年5月26日火警，住戶們仍在努力恢復家園，有受災住戶向媒體群組投訴指出，建商原先對住戶承諾針對修復工程進行所需的費用1億元要代墊，並稱今年3月就會讓受災住戶返家，但至今連消防及電都未拉好，家人哭訴有家歸不得，等到的回應卻是遙遙無期。

受災住戶提到，所有D棟104戶現仍無家可歸，建商也沒有任何補貼。他們訴求盡快修繕，但據了解，上周才剛開始做結構補強前的表層剔除作業，且針對代墊款項有一份協議書雙方也在協商中，但過程不順利，甚至建商有1個多月無法聯繫上。

對此，豐邑集團回應，去年發生火災事故以來，豐邑建設第一時間派員趕赴現場，協助處理火場調查及後續住戶安置等事宜。該社區自104年興建完成後，已由社區管委會主導社區各項事物，歷經9年，社區發生火災事故，豐邑建設仍秉持著服務客戶的精神，積極協助社區公設重建，提供住戶最大的後盾。

豐邑集團說，已參與多次社區管委會召開會議，討論後續重建工程，依管委會要求，重建工程進行之前，需先進行結構鑑定，今年2月收到社區所提供的鑑定報告後，立即協助找尋廠商會勘報價，並從3月7日開始進行補強工程。同時，也提撥一億的金額作為重建代墊款，目前尚待社區簽署協議書，以利後續進行撥款重建。