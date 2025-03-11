因應AI智慧園區 竹縣邀18企業與大學攜手培育就業計畫

新竹縣政府打造青年實習平台，第三屆數位創新青年培育就業計畫今天正式啟動，今年共有18家企業加入，為學生規畫多元實習機會，也邀請北台灣大專院校一同協助推動，鼓勵學生挑戰自我、豐富學習經歷，期待創造求才就業雙贏管道。

新竹縣長楊文科表示，新竹縣AI智慧園區已陸續進駐開工，需要更多數位創新的多元跨域創新人才，因此縣府鼓勵並推動企業打造專題式實習機會，希望運用青年的活力與創意，為企業帶來數位轉型的契機，提升職場的數位創新動能，也能減少學用落差，創造畢業即就業的機會。

今年提供實習機會的企業有緯創資通、智邦科技、義隆電子、邁特電子、普生公司、中強光電、欣銓科技、明基材料、宜特科技、倍利科技、倍智醫電、聚賢研發、台灣矽科宏晟、五崧捷運、大潤發、六福村、聯新國際、永悅健康等，可見產業界對於數位創新青年人才培育的支持與重視，將共同努力建立良好的職場實習環境與全新的職場共創型態。

教育局長楊郡慈表示，本計畫透過跨領域設計思考及數位趨勢創新課程雙管齊下，帶領學子參觀創新企業場域，也連結北台灣大專院校等18校，協助推薦優秀人才，並鼓勵同學爭取實習機會。