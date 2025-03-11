快訊

家屬到場…雲云董事長殺人案 技術長遭砍10多傷口今解剖相驗

新冠變強？ 4旬女打過疫苗又無慢性病 染新冠竟住進ICU

金賽綸生前未公開發文曝光！家屬控金秀賢「十罪狀」：壓垮她的關鍵人物

聽新聞
0:00 / 0:00

因應AI智慧園區 竹縣邀18企業與大學攜手培育就業計畫

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
為學生規畫多元實習機會，也邀請北台灣大專院校一同協助推動，鼓勵學生挑戰自我、豐富學習經歷，期待創造求才就業雙贏管道。記者郭政芬／攝影
為學生規畫多元實習機會，也邀請北台灣大專院校一同協助推動，鼓勵學生挑戰自我、豐富學習經歷，期待創造求才就業雙贏管道。記者郭政芬／攝影

新竹縣政府打造青年實習平台，第三屆數位創新青年培育就業計畫今天正式啟動，今年共有18家企業加入，為學生規畫多元實習機會，也邀請北台灣大專院校一同協助推動，鼓勵學生挑戰自我、豐富學習經歷，期待創造求才就業雙贏管道。

新竹縣長楊文科表示，新竹縣AI智慧園區已陸續進駐開工，需要更多數位創新的多元跨域創新人才，因此縣府鼓勵並推動企業打造專題式實習機會，希望運用青年的活力與創意，為企業帶來數位轉型的契機，提升職場的數位創新動能，也能減少學用落差，創造畢業即就業的機會。 

今年提供實習機會的企業有緯創資通、智邦科技、義隆電子、邁特電子、普生公司、中強光電、欣銓科技、明基材料、宜特科技、倍利科技、倍智醫電、聚賢研發、台灣矽科宏晟、五崧捷運、大潤發、六福村、聯新國際、永悅健康等，可見產業界對於數位創新青年人才培育的支持與重視，將共同努力建立良好的職場實習環境與全新的職場共創型態。

教育局長楊郡慈表示，本計畫透過跨領域設計思考及數位趨勢創新課程雙管齊下，帶領學子參觀創新企業場域，也連結北台灣大專院校等18校，協助推薦優秀人才，並鼓勵同學爭取實習機會。

 教育局表示，後續將舉辦3場計畫說明會（3月25日中央大學、3月26日元培醫大、3月28日陽明交大），線上線下同步舉行，歡迎同學踴躍報名參加。第一梯次實習申請將於3月24日至4月23日開放，歡迎目前就讀大專院校2年級以上至研究所學生踴躍投遞履歷，詳情可上新竹縣數位創新青年培育就業計畫官方網站（https://tinyurl.com/24s8j5go）查詢，或隨時關注新竹縣政府教育局青年事務科官方臉書粉絲專頁。

新竹縣政府打造青年實習平台，第三屆數位創新青年培育就業計畫今天正式啟動，今年共有18家企業加入。記者郭政芬／攝影
新竹縣政府打造青年實習平台，第三屆數位創新青年培育就業計畫今天正式啟動，今年共有18家企業加入。記者郭政芬／攝影

實習 新竹 青年

延伸閱讀

到觀霧得繞路！竹縣南清公路38.5K坍方 拚中午搶通

竹縣勞工處正副處長涉貪收押 參議蔡淑貞代理處長

竹縣勞工處正副處長涉貪被押 楊文科：司法勿枉勿縱還清白

竹縣救出柴犬生產11隻幼犬 3／12開放認養

相關新聞

因應AI智慧園區 竹縣邀18企業與大學攜手培育就業計畫

新竹縣政府打造青年實習平台，第三屆數位創新青年培育就業計畫今天正式啟動，今年共有18家企業加入，為學生規畫多元實習機會，...

竹市新竹通APP數位市政服務 最快於今年6月試營運

新竹市政府編列3千萬元預算推動建置「新竹通」APP數位市政服務，整合規費繳納、圖書借閱、資訊查找、線上申辦等多元服務，今...

斥資近7千萬！湖口仁慈醫院心臟血管中心今動工

新竹縣天主教仁慈醫院因應地方民眾疾病治療所需，斥資7千萬，將籌畫成立「心臟血管中心」，今天舉行「心臟血管中心」動工祝福禮...

清明掃墓分流 桃市各生命紀念園區至4月6日每天開放

清明節將至，桃園市民政局今天表示，各生命紀念園區及納骨塔即起至4月6日每日開放，藉此分流人潮，降低假日期間人車混行與交通...

影／觀霧地標「 霧社櫻王」又胖了！雪白身影朝百歲叩關

「霧社櫻王進入盛花期了！」雪霸國家公園觀霧遊憩區的地標霧社櫻王盛開了，近來吸引大批遊客來賞櫻，雪管處估計未來2周都是觀賞...

竹市17公里海岸線改善工程 特定自行車道將封閉

新竹市17公里海岸線風景區是市民及遊客熱愛的休憩場所，為提升整體觀光品質，新竹市政府辦理「新竹17公里地方旅遊環境營造計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。