竹市新竹通APP數位市政服務 最快於今年6月試營運

新竹市政府編列3千萬元預算推動建置「新竹通」APP數位市政服務，整合規費繳納、圖書借閱、資訊查找、線上申辦等多元服務，今天早上市府到議會進行專案報告，目前整體開發進度為60％，最快將於今年6月或第三季試營運。

新竹市政府籌備「新竹通」APP，民眾以往要下載多個APP，才能完成圖書借閱、公有停車場(位)動態查詢及公車站動態查詢等服務，未來將整合到新竹通APP，包含市政服務、會員整合、繳費服務、衛生福利、文化休閒及交通生活等六大類功能，提供市民更加便利的數位市政服務。

針對資安與個資保護疑慮，行政處長許智堡說明，導入資安制度，系統符合國際資安標準，個人化服務才需註冊提供個資，且民眾可隨時取消會員並刪除個資。目前該系統整體開發進度為60%，預計在今年6月或第三季來試營運。

議員劉康彥、楊玲宜詢問市府如何提高使用的黏著度？議員林彥甫、宋品瑩、蔡惠婷關心應建置新竹市重大公共工程的進度，加強市府透明的資訊，主動提供市府活動資訊等。議員劉崇顯、田雅芳、張祖琰提到民生需求，包含垃圾清運與動態同步整合、損壞路燈或道路坑洞提報系統，以及停車資訊等。議員吳旭豐認為，應設計讓長輩可使用的介面，並揭露青年租屋補助、疫苗篩檢等資訊，線上申請更方便。

許智堡回應，去年竹市編列3千萬預算建制與設計新竹通APP，之後將陸續擴充服務，對於議員們提出的建議，會再與業務單位討論。針對路燈和道路坑洞提報，目前App有整合市政陳情管道，將可一起納入。

如何推廣新竹通APP？許智堡認為關鍵是「好用」，除了界面清晰完整，將提供多元服務，做到定期與即時更新系統，將再規畫行銷推廣，與市府重大活動搭配，例如線上報名或進場電子票證等。

許智堡表示，目前新竹通已整合3種APP，試營運期間將會觀察使用狀況，再檢討退場時間。針對議員們提出的重大工程時程查詢，目前市府內部正建置網頁版，等網頁版出爐後，若需要連結到新竹通App，屆時再連結處理。至於長輩的使用，畫面上排版清晰、好辨識，也有圖片畫面，將能幫助長輩在視覺上的使用。