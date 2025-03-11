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斥資近7千萬！湖口仁慈醫院心臟血管中心今動工
新竹縣天主教仁慈醫院因應地方民眾疾病治療所需，斥資7千萬，將籌畫成立「心臟血管中心」，今天舉行「心臟血管中心」動工祝福禮拜，並宣布將引進與醫學中心同款的「雙向數位平板心臟血管攝影X光機」。
院方表示，因應地方民眾疾病治療所需，已陸續從國內各大醫學中心禮聘心臟外科、心臟內科專科醫師到院駐診，更在董事會的支持下斥資近7000萬元，籌畫成立「心臟血管中心」。
院長劉益宏表示，心血管阻塞一直是民眾健康潛在的隱形殺手，有許多正值盛年的人，一次便被心肌梗塞給扼殺了，心血管阻塞的黃金救援時間為90分鐘，為避免心肌梗塞的可怕併發症，最重要的是把握搶救打通血管的黃金時間。
仁慈醫院除向飛利浦公司採購高階雙向數位平板心臟血管攝影X光機，也會陸續引進心臟超音波、血管內超音波、心肺容積監視器等周邊設備，近期內即會提供就醫民眾更臻迅速、安全及優質的醫療與照護服務。
未來心臟科醫師可藉由此等醫療設備的透視功能進行包括一般診療性心導管診斷、冠狀動脈氣球擴張、冠狀動脈支架置放、永久性心臟節律器置放，也能進行四肢動靜脈造影或洗腎病人之動靜脈廔管氣球擴張治療等非心臟方面之檢查及治療。
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