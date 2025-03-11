斥資近7千萬！湖口仁慈醫院心臟血管中心今動工

新竹縣天主教仁慈醫院因應地方民眾疾病治療所需，斥資7千萬，將籌畫成立「心臟血管中心」，今天舉行「心臟血管中心」動工祝福禮拜，並宣布將引進與醫學中心同款的「雙向數位平板心臟血管攝影X光機」。

院方表示，因應地方民眾疾病治療所需，已陸續從國內各大醫學中心禮聘心臟外科、心臟內科專科醫師到院駐診，更在董事會的支持下斥資近7000萬元，籌畫成立「心臟血管中心」。

院長劉益宏表示，心血管阻塞一直是民眾健康潛在的隱形殺手，有許多正值盛年的人，一次便被心肌梗塞給扼殺了，心血管阻塞的黃金救援時間為90分鐘，為避免心肌梗塞的可怕併發症，最重要的是把握搶救打通血管的黃金時間。

仁慈醫院除向飛利浦公司採購高階雙向數位平板心臟血管攝影X光機，也會陸續引進心臟超音波、血管內超音波、心肺容積監視器等周邊設備，近期內即會提供就醫民眾更臻迅速、安全及優質的醫療與照護服務。