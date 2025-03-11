快訊

拒檢撞警車！副所長開槍意外擊斃女乘客無罪 警方：全力支持員警

任天堂Switch 2現身美國FCC認證網站！2大功能搶先曝光

跌跌不休！台股下跌388點收22,071點 台積電下跌27元收971元

聽新聞
0:00 / 0:00

斥資近7千萬！湖口仁慈醫院心臟血管中心今動工

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣天主教仁慈醫院因應地方民眾疾病治療所需，斥資7千萬，將籌畫成立「心臟血管中心」。圖／醫院提供
新竹縣天主教仁慈醫院因應地方民眾疾病治療所需，斥資7千萬，將籌畫成立「心臟血管中心」。圖／醫院提供

新竹縣天主教仁慈醫院因應地方民眾疾病治療所需，斥資7千萬，將籌畫成立「心臟血管中心」，今天舉行「心臟血管中心」動工祝福禮拜，並宣布將引進與醫學中心同款的「雙向數位平板心臟血管攝影X光機」。

院方表示，因應地方民眾疾病治療所需，已陸續從國內各大醫學中心禮聘心臟外科、心臟內科專科醫師到院駐診，更在董事會的支持下斥資近7000萬元，籌畫成立「心臟血管中心」。

院長劉益宏表示，心血管阻塞一直是民眾健康潛在的隱形殺手，有許多正值盛年的人，一次便被心肌梗塞給扼殺了，心血管阻塞的黃金救援時間為90分鐘，為避免心肌梗塞的可怕併發症，最重要的是把握搶救打通血管的黃金時間。

仁慈醫院除向飛利浦公司採購高階雙向數位平板心臟血管攝影X光機，也會陸續引進心臟超音波、血管內超音波、心肺容積監視器等周邊設備，近期內即會提供就醫民眾更臻迅速、安全及優質的醫療與照護服務。

未來心臟科醫師可藉由此等醫療設備的透視功能進行包括一般診療性心導管診斷、冠狀動脈氣球擴張、冠狀動脈支架置放、永久性心臟節律器置放，也能進行四肢動靜脈造影或洗腎病人之動靜脈廔管氣球擴張治療等非心臟方面之檢查及治療。

仁慈醫院除向飛利浦公司採購高階雙向數位平板心臟血管攝影X光機，也會陸續引進心臟超音波、血管內超音波、心肺容積監視器等周邊設備，近期內即會提供就醫民眾更臻迅速、安全及優質的醫療與照護服務。圖／醫院提供
仁慈醫院除向飛利浦公司採購高階雙向數位平板心臟血管攝影X光機，也會陸續引進心臟超音波、血管內超音波、心肺容積監視器等周邊設備，近期內即會提供就醫民眾更臻迅速、安全及優質的醫療與照護服務。圖／醫院提供

醫學中心 醫師 黃金

延伸閱讀

沈富雄搭捷運突異常胸悶 就醫診斷心肌梗塞救回一命

「孤獨美食家」現身湖口休息站！松重豐狂嗑火鍋　97歲阿嬤激動噴淚

42歲產婦生子返家後猝死 醫提醒注意產後心血管警報

48歲男打球心肌梗塞突倒地 休假新北消防員目擊...CPR搶一命

相關新聞

影／觀霧地標「 霧社櫻王」又胖了！雪白身影朝百歲叩關

「霧社櫻王進入盛花期了！」雪霸國家公園觀霧遊憩區的地標霧社櫻王盛開了，近來吸引大批遊客來賞櫻，雪管處估計未來2周都是觀賞...

竹市新竹通APP數位市政服務 最快於今年6月試營運

新竹市政府編列3千萬元預算推動建置「新竹通」APP數位市政服務，整合規費繳納、圖書借閱、資訊查找、線上申辦等多元服務，今...

斥資近7千萬！湖口仁慈醫院心臟血管中心今動工

新竹縣天主教仁慈醫院因應地方民眾疾病治療所需，斥資7千萬，將籌畫成立「心臟血管中心」，今天舉行「心臟血管中心」動工祝福禮...

清明掃墓分流 桃市各生命紀念園區至4月6日每天開放

清明節將至，桃園市民政局今天表示，各生命紀念園區及納骨塔即起至4月6日每日開放，藉此分流人潮，降低假日期間人車混行與交通...

竹市17公里海岸線改善工程 特定自行車道將封閉

新竹市17公里海岸線風景區是市民及遊客熱愛的休憩場所，為提升整體觀光品質，新竹市政府辦理「新竹17公里地方旅遊環境營造計...

龜山蘆竹唯一直通公車 桃市309路線試辦2年正式上路

桃園市交通局今天表示，試辦路線「309C銘傳大學 - 蘆竹區公所」，試辦至今2年運量穩定成長，20日起將轉為正式路線「3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。