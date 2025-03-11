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清明掃墓分流 桃市各生命紀念園區至4月6日每天開放

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市各公墓及公立納骨塔自3月1日起至4月6日，每日從上午8點開放至下午5點。圖／桃園市民政局提供
桃園市各公墓及公立納骨塔自3月1日起至4月6日，每日從上午8點開放至下午5點。圖／桃園市民政局提供

清明節將至，桃園市民政局今天表示，各生命紀念園區及納骨塔即起至4月6日每日開放，藉此分流人潮，降低假日期間人車混行與交通壅塞問題，另，桃園區殯葬服務中心、八德區大安公墓納骨堂及4區生命紀念園區，周邊道路假日將實施交管，八德、蘆竹、楊梅、龜山園區在春祭法會或假日亦提供接駁專車服務。

民政局表示，為方便民眾掃墓，轄內公立公墓於2月至3月底陸續完成除草等環境整理工作，各公墓及公立納骨塔即起至4月6日止，每日從上午8點開放至下午5點，並提供紙錢集中焚燒服務，讓民眾在延續傳統孝道精神之餘，減少燃燒紙錢對空氣品質的影響，祭祖又能夠響應環保。

民政局表示，清明連假期間掃墓人潮眾多，桃園區殯葬服務中心、八德區大安公墓納骨堂及楊梅、大溪、蘆竹、大園等4個生命紀念園區，周邊道路將實施交通管制，請民眾配合規畫動線行駛，避免交通壅塞；另，八德區大安公墓納骨堂及楊梅、蘆竹生命紀念園區、龜山第3公墓，在春祭法會或假日提供接駁專車服務。

對於無法前往掃墓的民眾，市府提供「網路祭祀及線上追思系統」，無論身在何處，皆可透過網絡能完成祭祖儀式，表達對先人的思念。民政局建議，清明掃墓可避開連假期間，民眾出門前可先上網查詢交通管制時間及路段，確保交通順暢，詳細資訊及最新清明掃墓便民措施，可至桃市府民政局官網最新消息查詢。

公墓 桃園

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