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影／觀霧地標「 霧社櫻王」又胖了！雪白身影朝百歲叩關
「霧社櫻王進入盛花期了！」雪霸國家公園觀霧遊憩區的地標霧社櫻王盛開了，近來吸引大批遊客來賞櫻，雪管處估計未來2周都是觀賞櫻王的好時機；雪管處今年丈量櫻王胸圍比去年又多了0.4公分，逐漸邁向百歲大關。
高約14公尺的霧社櫻王是雪霸國家公園及林業署觀霧國家森林遊樂區共同的地標，最近已滿開約八成，大鹿林道23公里處因進行伐木作業，平日周一至周五實施交管，上午從7點30分到11點30分、下午12點30分到4點30分，每小時在半點30分鐘時開放10分鐘，請遊客注意。周、六日因停止伐木，不實施交管。
雪管處觀霧管理站表示，目前霧社櫻王已進入盛開期，雪白的霧社櫻十分迷人，今年丈量櫻王胸高直徑達81.2公分，比去年多了0.4公分，推估樹齡已接近百歲，遊客觀賞櫻王或合影時，請勿踏入樹旁的植栽區，避免影響櫻王的根系生長。
林業保育署新竹分署去年以觀霧地區可見的6種櫻花為主角推出「櫻該都找得到」集章活動，遊客反應熱烈，今年開放參與人數加碼，從1000人加倍至2000人。
分署表示，觀霧位於海拔2000公尺的霧林帶，豐沛的水氣孕育出獨特的生態。每年霧社櫻盛開時，總能吸引大批遊客來賞花，雪白花瓣隨風飄落，如飄雪般的美景迷人，隨後還有染井吉野櫻、大島櫻、普賢象櫻等陸續綻放，為觀霧的春季增添多層次的色彩。
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