竹市17公里海岸線改善工程 特定自行車道將封閉

新竹市17公里海岸線風景區是市民及遊客熱愛的休憩場所，為提升整體觀光品質，新竹市政府辦理「新竹17公里地方旅遊環境營造計畫優化工程」，將於3月16日至114年5月16日（遇雨順延）進行天府路二段廣場至幸福沙灣地景-魚區段鋪面、公廁及導覽系統改善工程，施工期間將封閉該區段自行車道。

工務處指出，施工期間提醒自行車用路人可由天府路二段近海濱路入口、海濱路及海濱路266巷替代道路進行改道，並務必注意行駛安全，完工後將提供遊客們更舒適的騎乘體驗。

工務處表示，這次工程為降低風景區遊客影響，將以分段分區方式進行，並以生態、永續為原則，在提升觀光品質的同時，兼顧環境保護。期望透過此次優化工程，讓17公里海岸線風景區成為更具吸引力的觀光景點，吸引更多遊客前來體驗新竹濱海風光。