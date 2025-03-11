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龜山蘆竹唯一直通公車 桃市309路線試辦2年正式上路

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市區公車「309C」將於30日轉為正式路線「309」，串聯龜山、桃園、蘆竹3大行政區。圖／桃園市交通局提供
桃園市區公車「309C」將於30日轉為正式路線「309」，串聯龜山、桃園、蘆竹3大行政區。圖／桃園市交通局提供

桃園市交通局今天表示，試辦路線「309C銘傳大學 - 蘆竹區公所」，試辦至今2年運量穩定成長，20日起將轉為正式路線「309銘傳大學-蘆竹區公所」，提供龜山、桃園及蘆竹區民眾往返銘傳大學、大有特區、藝文特區、蘆竹區公所，並由桃園客運營運。

交通局長張新福表示，309路線為往來龜山區至蘆竹區唯一公車路線，串聯銘傳大學、龜山國小、桃園高中、會稽國中、光明國小等學校，以及桃園榮民醫院、敏盛醫院等醫療院所，可提供學生上下學時段及民眾就醫的路線，滿足通學及就醫搭乘需求。

張新福表示，309路線自2023年3月採試辦方式培養運量，並依民意需求多次調整試辦路線，逐步優化行駛動線、服務站點，試辦迄今搭乘運量穩定成長，平均每班次載客人數皆有2、30人次，已近商業運轉可行，且該路線串聯本市桃園、龜山、蘆竹等三大行政區，乘客主要以跨區往來為主，營運區間並無直截的替代路線，具營運潛力，因此於3月20日轉為正式路線營駛。

張新福表示，309路線每日營運4班次，收費採市區公車里程計費，並適用TPASS定期票方案，另持桃園市民卡乘車可享有買一送一優惠（第2趟優惠18元）及最高票價60元優惠，以及市民卡敬老愛心卡800點補助。

交通局表示，此路線屬循環線，自銘傳大學發車至終點蘆竹區公所後折返，民眾可透過桃園市公車動態資訊系統網站或下載「桃園公車」APP查詢公車路線、班次及動態資訊，以節省候車時間。

公車 桃園 銘傳大學

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