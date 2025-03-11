國際自行車環台公路大賽-台3線站 苗縣區段式全線封閉

「2025國際自行車環台公路大賽-浪漫台3線站」即將於18日登場，屆時有來自全球22支頂尖國家隊及職業隊參賽，主辦單位已於競賽路線沿線公告管制資訊，苗栗警方也採取區段式全線封閉管制，請民眾配合。

警方表示，當天賽事透過國際電視及國內媒體等方式直播，又因平均時速可達50公里以上，因此競賽全程賽道將嚴格管制人、車通行，以防意外發生；主辦單位中華民國自由車協會已於競賽路線沿線公告相關管制資訊，將採區段式全線封閉交通管制，並視狀況延長或縮短。

這次環台賽的浪漫台3線站將於3月18日上午8點至下午3點舉行，路線由新竹縣新埔鎮枋寮褒忠亭義民廟出發，經由苗18線進入苗栗縣，左轉行駛台3線、左轉縣道124乙線、右轉縣道124線、左轉台3線、右轉苗26線(錫隘隧道)續行、左轉縣道119甲線、左轉台6線(汶水老街)、右轉台3線南下，最後由卓蘭大橋與台中市交接。

上述路段均屬競賽路線，必須完全淨空，警方將採最嚴格管制措施，屆時請用路人提早規畫或調整行程，避開競賽路段；另請競賽沿線住家有養寵物，勿讓寵物跑至賽道發生危害。

苗栗警方也呼籲民眾行經競賽路線時，務必配合警察及民力之指揮管制，耐心等候比賽車隊通過，也歡迎各位鄉親朋友一同觀賽為選手加油。