龍潭體育園區蚊子館解套 竟爆羽球場地板不平卡營運

桃園市龍潭體育園區完工至今閒置3年多，多功能管理中心多次流標後，去年10月完成OT合約委外營運，未料廠商意外發現，前市府興建的羽球場地板竟出現高低落差，無法使用，市府體育局今天上午表示，該局正與廠商「補破網」研議補強改善羽球場落差問題，希望今年底前開放園區對外營運。

龍潭體育園區位於龍潭九龍地區，占地約4公頃，中央補助 1.4億、地方自籌款1.6億多元，總經費3億700多萬元，由前鄭文燦市府興建，園區有曲棍球場、棒壘球場、羽球場、環形步道、滯洪池及多功能管理中心，園區2021年11月完工，僅戶外曲棍球場及棒壘球場開放使用，包括羽球場在內的管理中心進行招標OT委外營運，3年多來招標至少5次流標，被藍綠議員批評「蚊子館」。

市府體育局長許彥輝表示，龍體育園區多次流標後，爭取合格廠商營運意願後，去年10月簽署OT委外營運合約，由廠商積極進行室內裝修過程，廠商發現3樓羽球場地坪出現高低落差3至5公分，專業羽球無法使用，經鑑定會勘，該局與廠商研議進行施工改善。

國民黨市議員徐玉樹表示，龍潭體育園區淪為「蚊子館」3年多，好不容易委外出去廠商營運，卻出現3樓羽球場地板不平無法使用，必須2次施工，「房東」體育局要趕快解決，不然營運又卡住，同時發現，戶外曲棍球、棒壘球場沒有廁所，園區停車場周邊設施不足，地方希望體育局趕快一併改善羽球場、增設戶外廁所及停車場設施，讓該園區今年底前，對外開放龍潭鄉親使用。

民進黨市議員張肇良指出，龍潭體育園區地點偏僻，又無公車，市府將多功能管理中心委外OT營運出去，廠商經營必須設法做出亮點，像是1樓做門廳和咖啡廳，2樓做健身房、韻律教室先完成，3樓羽球場趕快改善，戶外曲棍球及棒壘球場當初未規畫停車場，停車需求不夠，未來人多勢必塞車，市府也要趕快規畫施作。

市府體育局表示，該局多次會勘發現前市府在體育園區沒有棒壘球場廁所，因此該局在本月初完成增設戶外廁所及儲藏空間工程決標和改善，預計7月完工，可提升棒壘球和曲棍球活動運動和使用環境。