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桃園復興區試辦「虛擬醫院」獲獎

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市復興區衛生所提出「虛擬醫院」計畫，與桃園周邊醫學中心建置虛擬平台，以遠距視訊服務提供偏鄉照護。記者朱冠諭／攝影
桃園市復興區衛生所提出「虛擬醫院」計畫，與桃園周邊醫學中心建置虛擬平台，以遠距視訊服務提供偏鄉照護。記者朱冠諭／攝影

桃園市政府舉辦創新提案競賽鼓勵各局處以創新科技解決市政難題，130件提案共20案獲獎。地處偏遠的復興區衛生所提出「虛擬醫院」計畫，與周邊醫學中心合作，透過遠距視訊服務提供原鄉照護，目前已著手試辦，解決偏鄉醫療困境。

復興區衛生所主任林德文說，現行衛福部推動的遠距醫療主要是「遠距照會」，雙方端點皆需有醫師，一方有病人接受診療，另一方則提供醫療意見，但偏鄉民眾若需進一步檢查或特殊治療，仍需往返醫院多次，往往舟車勞頓。

為此，復興區衛生所提出「虛擬醫院」計畫，核心在於「多點照會」和「雙向醫療」兩大特色。「多點照會」依病患需求選擇適合的專科醫師進行遠距會診，「雙向醫療」則是減少病患不必要前往醫院的次數，節省交通成本和時間，例如癌症篩檢陽性追蹤，可藉此計畫安排後續診療。

該計畫已有小規模試行，但林德文坦言，最大挑戰在於醫院系統整合，所幸國軍804醫院院長親自號召院內單位配合，成為首家提供「綠色通道」的合作醫院，衛生所也擴大與林口長庚醫院及台北醫學大學附設醫院合作，也盼藉此緩解都會區醫院壅塞問題。

市長張善政昨出席創新提案競賽頒獎典禮致詞時表示，今年創新提案徵件數創歷年新高，象徵市府近年來在推動「智慧桃園」方面的努力，得獎作品將於市府一樓大廳舉辦為期2周的成果展覽。

衛生所 遠距 醫學中心

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