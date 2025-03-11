苗栗擬設氫能示範區 居民憂爆炸

苗栗縣政府規畫在銅鑼鄉開發氫能產業專區示範區，已評選出1家上市櫃綠能公司規畫可行性評估，昨天辦新建營運移轉BOT公聽會。居民疑慮爆炸等衝擊地方，與會官員及專家、學者回應，「氫能源不是氫彈」，目前技術成熟，正常狀況不會爆炸。

縣府配合桃竹苗大矽谷計畫，並到日本、韓國取經，規畫在銅鑼中平村開發氫能產業專區示範區，選定1.9655公頃縣有地，現為一般農業區農牧用地，辦理非都市土地變更編定為特定事業用地。

縣府昨下午到中平村集會所辦公聽會，吸引滿座民眾關心。

中平村長何中文、社區發展協會理事長徐永業等人擔心縣府畫大餅，氫能源儲存會不會發生爆炸？如原子彈、氫彈恐怖，也要縣府針對示範區用水及交通等問題說明白。

縣府工商發展處長詹彩蘋、中央大學工學院能源中心主任曾重仁，及中技社顧問王釿鋊回應，氫能源相關技術成熟，有各種儲存方法，日韓發展以來未有重大事故，示範區距最近住家800公尺，正常狀況下，不致危及地方安全。另，電解水取氫不會挖取地下水，也因示範區規模小，不影響交通。

詹彩蘋及顧問公司指出，綠氫是淨零排碳潔淨能源，也是趨勢，苗栗規畫氫能產業專區示範區是全台首座；縣府從4家提案評選出1家上市櫃綠能公司規畫可行性評估，預計今年底簽約，將來目標在沿海地區開發20公頃「苗西綠能區」，建置氫能生產供應鏈，也能配合大矽谷計畫產業需求。