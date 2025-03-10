傳承文化資產 苗縣辦中港慈裕宮洗港維護說明會

苗栗縣竹南中港慈裕宮端午祭江洗港為在地民俗信仰活動，民國98年登錄為苗栗縣無形文化資產。縣府13日將辦理保存維護計畫說明會，廣邀民眾參與。

苗栗縣政府文化觀光局指出，祭江洗港儀式相傳自康熙末年設中港塘以來年年舉行，根據史料記載，竹南中港是苗栗縣開發最早的地區之一，也是當時台南至淡水必經之地，因船隻來往頻繁，屢屢發生行人渡溪溺水事件，為使河海清淨，告慰亡靈，時人併端午節祭典進行祭拜。

另外，1943年民眾乘渡船參觀大鯨魚，因渡船翻覆造成32人罹難，之後一併納入祭江洗港，以慰亡靈。

文觀局指出，「洗港」最初只在出海口設案祭拜，之後隨中港地區發展、墾民增加，其間發生的不幸意外，使儀式範圍與規模擴大，成為中港地區特有的民俗宗教活動，也於民國98年登錄為苗栗縣民俗類無形文化資產。

文觀局今天發布訊息表示，縣府依據文化資產保存法第92條及施行細則第34條規定辦理保存維護計畫，除建置整理「中港慈裕宮洗港」基本資料、傳習或傳承活動、教育與推廣活動等措施外，也從歷史脈絡、形式、從業人員、現況分析、評估問題與威脅以及可行方案等，提出短中長程保存傳承活化策略。

文觀局說，13日上午10時將於中港慈裕宮辦理保存維護計畫說明會，讓保存團體及民眾了解無形文化傳承方式、意見交流，歡迎關心無形文化資產的民眾一起參與。