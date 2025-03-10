快訊

台積電跌破千元該進場嗎？ 分析師這麼說

金賽綸家人不忍了 怒爆「金秀賢曾和她交往6年」

影／南投垃圾車失控墜10米橋下翻覆 車頭近全毀駕駛骨折送醫

傳承文化資產 苗縣辦中港慈裕宮洗港維護說明會

中央社／ 苗栗縣10日電

苗栗縣竹南中港慈裕宮端午祭江洗港為在地民俗信仰活動，民國98年登錄為苗栗縣無形文化資產。縣府13日將辦理保存維護計畫說明會，廣邀民眾參與。

苗栗縣政府文化觀光局指出，祭江洗港儀式相傳自康熙末年設中港塘以來年年舉行，根據史料記載，竹南中港是苗栗縣開發最早的地區之一，也是當時台南至淡水必經之地，因船隻來往頻繁，屢屢發生行人渡溪溺水事件，為使河海清淨，告慰亡靈，時人併端午節祭典進行祭拜。

另外，1943年民眾乘渡船參觀大鯨魚，因渡船翻覆造成32人罹難，之後一併納入祭江洗港，以慰亡靈。

文觀局指出，「洗港」最初只在出海口設案祭拜，之後隨中港地區發展、墾民增加，其間發生的不幸意外，使儀式範圍與規模擴大，成為中港地區特有的民俗宗教活動，也於民國98年登錄為苗栗縣民俗類無形文化資產。

文觀局今天發布訊息表示，縣府依據文化資產保存法第92條及施行細則第34條規定辦理保存維護計畫，除建置整理「中港慈裕宮洗港」基本資料、傳習或傳承活動、教育與推廣活動等措施外，也從歷史脈絡、形式、從業人員、現況分析、評估問題與威脅以及可行方案等，提出短中長程保存傳承活化策略。

文觀局說，13日上午10時將於中港慈裕宮辦理保存維護計畫說明會，讓保存團體及民眾了解無形文化傳承方式、意見交流，歡迎關心無形文化資產的民眾一起參與。

文化資產 淡水 苗栗縣

延伸閱讀

苗縣苑裡建國停車場一位難求 鎮民：建議收費改善

「驚蟄」春雷颳大風雨 苗縣通霄有石雕龍柱也被吹倒

狂風驟雨下冰雹 苗縣台3線獅潭段路樹電桿倒塌

狂犬病現蹤！又見野外鼬獾屍體 苗縣泰安鄉第3起狂犬病陽性病例

相關新聞

苗栗開發氫能居民憂爆炸 官員、專家掛保證：技術很成熟

苗栗縣政府規畫在銅鑼鄉開發氫能產業專區示範區，今天辦理新建營運移轉BOT公聽會，居民疑慮爆炸等衝擊地方，與會官員及專家、...

緩解舟車勞頓！桃園復興區首創「虛擬醫院」獲獎

桃園市政府舉辦創新提案競賽，鼓勵各局處以創新科技解決市政難題，130件提案共20案獲獎，其中，地處偏遠的復興區衛生所提出...

苗縣苑裡建國停車場一位難求 鎮民：建議收費改善

苗栗縣苑裡鎮火車站北側的建國停車場，因免收停車費，有民眾反映每天上午9點過後常是一位難求，且很多車子一放就是一整天，甚至...

苗栗縣政府3處13科大調動 縣長鍾東錦希望歷練培養人才

苗栗縣政府民政處、農業處、勞動及青年發展處13名科長職務，近期將大調動，以5年以上久任為主，縣長鍾東錦多次表示科長輪調，...

桃園青年月啟動周周活動看過來 329主場秀主題曲首獻聲

慶祝329青年節，桃園市政府青年事務局今天上午舉辦2025青春響起、夢想前行青年節系列啟動記者會，局長侯佳齡宣布今年青年...

野外滅絕植物烏來杜鵑 苗栗縣植樹節活動要送400株

苗栗縣政府、林業及自然保育署新竹分署、後龍鎮公所，3月15日在後龍鎮成功國小舉辦植樹節活動，將免費贈送2000株原生種樹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。