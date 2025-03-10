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苗栗開發氫能居民憂爆炸 官員、專家掛保證：技術很成熟

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣銅鑼鄉氫能產業專區示範區BOT案公聽會，中平村長何中文擔心衝擊地方。記者范榮達／攝影
苗栗縣銅鑼鄉氫能產業專區示範區BOT案公聽會，中平村長何中文擔心衝擊地方。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府規畫在銅鑼鄉開發氫能產業專區示範區，今天辦理新建營運移轉BOT公聽會，居民疑慮爆炸等衝擊地方，與會官員及專家、學者回應，氫能源不是氫彈，目前技術成熟，正常狀況不會爆炸。

縣府配合大矽谷計畫，團隊並到日本、韓國取經，規畫在銅鑼鄉中平村開發氫能產業專區示範區，面積1.9655公頃縣有地，現為一般農業區農牧用地，辦理非都市土地變更編定為特定事業用地，縣府第1次政策公告，有4家提案評估審查，今天在中平村集會所舉辦公聽會，滿座的民眾到場關心。

中平村長何中文、社區發展協會理事長徐永業等人則擔心縣府畫大餅，氫能源儲存會不會發生爆炸，有如原子彈、氫彈恐怖，另外，示範區用水及交通等問題，也有心要說明白。

縣府工商發展處長詹彩蘋、中央大學工學院能源中心主任曾重仁，及中技社顧問王釿鋊回應，示範區電解水取氫，廠商會自給自足，不會挖取地下水，示範區規模很小，不致影響交通。

氫能源相關技術成熟，有各種儲存方法，日本氫能源轎車已經上路10多年，韓國公共汽車也使用氫能源，沒有發生重大事故，且氫非常輕，在常溫、大氣壓力下擴散，萬一管線發生洩漏，1秒鐘上升2公尺，示範區距離最近住家800公尺，正常狀況下，不致危及地方安全。

詹彩蘋及顧問公司指出，氫能產業專區示範區是全台首座，苗栗布局走在前面，綠氫是淨零排碳潔淨能源，也是趨勢，縣府從4家提案，評選出1家上市櫃綠能公司規畫可行性評估，業者就是看好潛力，縣府可以收土地租金、權利金，減少財政負擔，並創造就業機會。

示範區只是起手式，預計今年底可以簽約，將來目標計畫在沿海地區開發20公頃「苗西綠能區」，建置氫能生產供應鏈，甚至在科學園區也發展氫能，配合大矽谷計畫，提供半導體等產業需求。

苗栗縣銅鑼鄉氫能產業專區示範區BOT案公聽會，吸引滿座的民眾關心。記者范榮達／攝影
苗栗縣銅鑼鄉氫能產業專區示範區BOT案公聽會，吸引滿座的民眾關心。記者范榮達／攝影
苗栗縣銅鑼鄉氫能產業專區示範區BOT案公聽會，中平社區發展協會理事長徐永業（右立者）擔憂會發生爆炸。記者范榮達／攝影
苗栗縣銅鑼鄉氫能產業專區示範區BOT案公聽會，中平社區發展協會理事長徐永業（右立者）擔憂會發生爆炸。記者范榮達／攝影
苗栗縣銅鑼鄉氫能產業專區示範區BOT案公聽會，吸引滿座的民眾關心。記者范榮達／攝影
苗栗縣銅鑼鄉氫能產業專區示範區BOT案公聽會，吸引滿座的民眾關心。記者范榮達／攝影

日本 爆炸 矽谷

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