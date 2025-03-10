緩解舟車勞頓！桃園復興區首創「虛擬醫院」獲獎

桃園市政府舉辦創新提案競賽，鼓勵各局處以創新科技解決市政難題，130件提案共20案獲獎，其中，地處偏遠的復興區衛生所提出「虛擬醫院」計畫，讓原鄉與桃園周邊醫學中心建置虛擬平台，以遠距視訊服務提供偏鄉照護。衛生所表示，虛擬醫院不僅能解決偏鄉醫療困境，也能緩解都會區醫院壅塞問題，盼全國首創的模式未來能推廣至各地。

偏鄉醫療長期資源不足，復興區衛生所主任林德文表示，現行衛福部推動的遠距醫療主要是「遠距照會」，雙方端點皆需有醫師，一方有病人接受診療，另一方則提供醫療意見，但偏鄉民眾若需進一步檢查或特殊治療，仍需往返醫院多次，造成舟車勞頓。

為此，復興區衛生所提出「虛擬醫院」計畫，核心在於「多點照會」和「雙向醫療」兩大特色。林德文說，所謂「多點照會」讓衛生所不再侷限於單一醫療院所，可依需求選擇適合的專科醫師進行遠距會診。

「雙向醫療」則讓民眾在醫療過程中，大幅減少往返醫院次數，「原本民眾需要3次往返，包括第一次去醫院排檢、第二次進行檢查、第三次看報告。現在透過虛擬醫院，只需一次實體就醫，節省約60%的交通成本和時間。」

林德文說，該計畫將先從公共衛生服務著手，如癌症篩檢的陽性追蹤，如偏鄉居民進行大腸癌糞便檢查為陽性，需要做大腸鏡確診時，可透過此系統直接安排後續診療。

林德文坦言，技術不是問題，但最大挑戰在於醫院系統整合，每家醫院都有自己的系統，所幸國軍804醫院院長親自號召院內單位配合，成為首家提供「綠色通道」的合作醫院，衛生所也與林口長庚醫院及台北醫學大學附設醫院合作，擴大服務。

林德文表示，虛擬醫院不僅能解決偏鄉醫療困境，也能緩解都會區醫院壅塞問題，「這是對現行遠距醫療不足的補強，雖然面臨法規限制和系統整合困難，但相信能為偏鄉醫療帶來實質改變」，為解決偏鄉交通問題，復興區衛生所也規畫推出類似Uber的共乘服務平台，不過構想仍在規畫階段，需待預算到位後實施。

市長張善政在頒獎典禮致詞時表示，今年創新提案作品徵件數創歷年新高，不僅象徵市府近年來在推動「智慧桃園」方面的努力，也展現參賽者在面對挑戰時，勇於創新與學習的精神，為未來的智慧發展打下堅實的基礎。本次得獎作品將於市府一樓大廳舉辦為期2周的成果展覽，歡迎市民參觀。