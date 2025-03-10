桃市預防火災 低溫倉儲未裝探測器最高罰10萬元

桃園市消防局今天表示，為提高冷凍（藏）倉儲等場所火災預防能力，「桃園市火災預防自治條例」修訂公告實施要求設置自動火警探測器，未設者最高罰新台幣10萬元罰鍰。

桃園市消防局指出，為避免冷凍倉儲重大火災事件重演，在桃園市長張善政指示下修訂「桃園市火災預防自治條例」，所有涉及冷凍或冷藏等低溫裝置儲存物品場所，須在冷凍（藏）倉儲庫板上方與樓板下方空間設置自動火警探測器，並依據桃園市政府消防局訂定的「辦理低溫倉儲場所消防安全設備審查原則」設置。

消防局表示，此舉旨在確保冷凍（藏）倉儲火災隱患能夠及早發現，並能夠使相關人員及時應變，防止火災的蔓延。根據新規定，未依要求設置火警探測器的場所，將依法處以新台幣2萬元至10萬元的罰鍰，並要求限期改善。