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苗縣苑裡建國停車場一位難求 鎮民：建議收費改善

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
有民眾前往建國停車場現場拍攝，直擊上午9點過後就會停滿格，建議改成收費，以解決一位難求等亂象。圖／民眾提供
有民眾前往建國停車場現場拍攝，直擊上午9點過後就會停滿格，建議改成收費，以解決一位難求等亂象。圖／民眾提供

苗栗縣苑裡鎮火車站北側的建國停車場，因免收停車費，有民眾反映每天上午9點過後常是一位難求，且很多車子一放就是一整天，甚至有報廢車輛長期占用，建議公所收費改善或委外管理；不過，公所坦言有難度，若民眾反映者眾，會向鎮代會正式提案，並編列相關經費。

近日有民眾在臉書社群發文「從昨天早上到今天下午4點，有人在建國停車場未經允許移動我的機車，並且把我機車的右邊照後鏡弄掉還藏起來，後來報警處理。」反映出連機車位也是很缺，同時真的停很久。

有民眾更前往建國停車場現場拍攝，直擊上午9點過後就會停滿格；建議若要解決一位難求等亂象，可以改成收費，也建議設置車牌辨識系統或委外管理。

公所表示，建國路停車場⼟地所有權⼈為台鐵，於2000年起以改善周邊綠美化的名義，無償提供給公所，用途限定僅能「免費」供民眾停放車輛使⽤，公所並於2011年向台鐵發文認養綠美化設施。另外，建國路停車場土地地段區塊混亂，並非所有區域都是停車場用地。

根據法規，建國路停車場，若要改作為收費管理的停車場，則需正式向台鐵承租，初估費用每年近百萬元，並需依法申請停車場申請證，才能正式成為收費停車場。

若民眾反應者眾，公所會向鎮代會正式提案，並編列相關經費或媒合私人業者評估，由私人業者與台鐵洽談承租。

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