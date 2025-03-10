桃園青年月啟動周周活動看過來 329主場秀主題曲首獻聲
慶祝329青年節，桃園市政府青年事務局今天上午舉辦2025青春響起、夢想前行青年節系列啟動記者會，局長侯佳齡宣布今年青年月展開，即日起至3月底，每周推出包括職場體驗、職涯課程或設計展相關活動，邀請所有桃園青年參與拓展視野、發揮創意。
這項青年月記者會，由侯佳齡、市議員張肇良與桃園青年創業代表、青年諮詢委員多人一起啟動，侯佳齡說，青年月系列活動今天起展開，透過職場體驗、設計庫策展課程、公共參與社會力量、職人手作系列，周周呈現，329當天主題日青春主場秀，發表一首主題曲，由桃園青年諮詢委員與「星人秀」冠軍歌手呂儀共同創作、合唱，讓青年聲音被看見。
水墨畫藝術家、第五屆青諮委員鄭晴臻說，這次參與作詞、唱歌，到時有大合唱，這是凝聚向心力的活動，青年局提供一個很好的平台，讓青年有機會參與公共事務；也是青諮委員的楊梅高中女學生蓋天晴說，她代表高中職社團參與，希望在青年局提出好意見，並透過青諮委員互動，吸取經驗豐富閱歷視野。
青年創業家、第六屆青諮委員鍾漢騰說，很多活動和選戰都有一個主題曲，青年一起參與創作，發揮青年創作力和活力熱情，這次主題曲象徵青年活力及認同度，希望透過平台，提升青年參與社會、公共事務熱情。
青年創業代表徐啟航表示，再好的政策、方案沒有落地執行都是白費，青年局支持很多創業團隊、很多很棒的執行方案，給予支持，收獲很大成果，希望青年加入桃園創業氛圍，加入青年局行列完成夢想。
侯佳齡表示，今年青年節系列活動涵蓋職場創業力、職人手作力、美感設計力及社會參與力共4大培力主題，邀請各領域專家與青年對話，透過實戰經驗分享，提升青年競爭力，另安排3場職場體驗活動，帶領青年深入了解不同產業，拓展未來職涯發展，329當天舉辦「青春響起、夢想前行」青春主場秀，首度發布青年局成立10周年暨青年節主題歌曲，象徵青春世代的力量與價值，歡迎熱血青年一起參與。
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