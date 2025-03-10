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野外滅絕植物烏來杜鵑 苗栗縣植樹節活動要送400株

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣植樹節活動3月15日在後龍鎮成功國小登場，將免費贈送2000株原生種樹苗，其中，包括400株野外滅絕的烏來杜鵑，花型嬌小可愛。圖／林業及自然保育署新竹分署提供
苗栗縣植樹節活動3月15日在後龍鎮成功國小登場，將免費贈送2000株原生種樹苗，其中，包括400株野外滅絕的烏來杜鵑，花型嬌小可愛。圖／林業及自然保育署新竹分署提供

苗栗縣政府、林業及自然保育署新竹分署、後龍鎮公所，3月15日在後龍鎮成功國小舉辦植樹節活動，將免費贈送2000株原生種樹苗，其中，包括400株野外滅絕的烏來杜鵑，民眾要把握機會。

苗栗縣副縣長邱俐俐、新竹分署長夏榮生等人，今天啟動3月15日植樹節活動，縣府農業處指出，當天9點半表揚林業績優社區、綠化有功人員及團體，還有送養動物、施打疫苗，及植入晶片活動等。

重頭戲贈樹苗，現場準備2000株原生種樹苗，包括短柱山茶、桂花、烏來杜鵑、厚葉石斑木、田代氏石斑木、野牡丹，原則上午10點半發送，1人限領5株，必須自環保袋。

新竹分署表示，值得一提是烏來杜鵑原生地僅分布在北部北勢溪沿岸，因為興建翡翠水庫，導致棲地滅失，台灣維管束植物紅皮書名錄評定野外滅絕（EW）等級，經復育繁衍，烏來杜鵑顏色淺粉至紫色，花型嬌小可愛。

另，分署3月植樹月苗栗限量贈苗活動，都必須自備容器，分別11日上午9點苗栗監理站，初次申辦汽燃費約定扣款者，可兌換1株；12日上午9點觀霧國家森林遊樂區遊客中心，排隊依序1人限領1株；12日上午10點南庄遊客中心， 加入「參山國家風景區粉絲專業」臉書粉絲，活動訊息下留言「植樹節，綠化環境，美化人生」或參加淨山活動，每人最多可領2株。

18日獅潭鄉公所前廣場，20日在新竹分署大湖工作站主任宿舍原址，25日在新竹分署南庄工作站前廣場，上午9點依排隊順序，以1至3月統一發票2張紙本及電子發票，換取1株，每人每次限領2株；19日、20日上午9點後龍鎮公所，依排隊順序以1至3月紙本發票2張，換取1株樹苗，每人每次限領2株。

苗栗縣副縣長邱俐俐、新竹分署長夏榮生等人，今天啟動3月15日苗栗縣植樹節活動。記者范榮達／攝影
苗栗縣副縣長邱俐俐、新竹分署長夏榮生等人，今天啟動3月15日苗栗縣植樹節活動。記者范榮達／攝影

新竹 杜鵑 烏來

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