機車駕訓大幅降低違規、肇事風險 苗栗最高補助2300元

機車駕訓可以減少違規風險減少59%，肇事風險降低36%，苗栗監理站即日與苗栗客運跨域合作疊加補助，每人2300元，名額30名，另，苗栗縣政府今年也會加碼100個名額補助1300元，都是用完為止。

交通部2019年起推動機車駕訓補助計畫，苗栗監理站指出，統計至去年參加機車場內駕訓，相較未受訓者，違規風險減少59%，肇事風險降低36%，如果再參加考後安駕，再分別降低至64%、51%。

今年場內駕訓，交通部補助1300元，全國名額4萬5000名，此外，考後安駕每人1200元、考前道訓2500元，但僅能擇一補助，全國名額6000元，苗栗縣政府也規畫加碼100個名額，場內駕訓補助1300元。

苗栗監理站指出，民眾透過專業訓練後，有效提升駕駛技術及安全防禦駕駛觀念，即日起並與苗栗客運跨域合作，推出疊加補助方案，每人1000元，目前全縣僅有頭屋鄉東昇汽車駕駛人訓練班，學費3700元，苗栗監理站洽詢電話037-331806轉201、203、204。

苗栗縣警局交通隊統計去年發生機車事故3743件，造成7045人傷亡，分析肇事原因前三名，依序是未保持安全距離、未依規定減速，及左轉未依規定，交通隊長江振維直言，如果有經過機車駕訓，有助於遠離危險因子。

江振維說，考照是死的，標準的場地項目，記住熟悉就可以過關，但實際道路狀況千變萬化是活的，目前的機車駕訓課程，學科6小時、術科10小時訓練，並演練模擬在路口時需路邊停車、變換車道，及左右轉彎時等應注意事項，至少不是要轉就轉，也會與大車保持安全間距等，建立基本防禦駕駛觀念，