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老樹解列管 桃園楊梅瑞埔國小搶救羅漢松

聯合報／ 記者朱冠諭曾增勳／桃園報導
桃園市楊梅區瑞埔國小1棵逾半世紀老樹羅漢松染病枯萎，校方修剪枝葉及籌經費救治。圖／瑞埔國小提供
桃園市楊梅區瑞埔國小1棵逾半世紀老樹羅漢松染病枯萎，校方修剪枝葉及籌經費救治。圖／瑞埔國小提供

桃園市目前列管受保護樹木約600棵，定期健檢守護，但偶有老樹生病或因天災受損，市府近日公告5棵受保護樹木廢除列管，其中包含楊梅區瑞埔國小1棵50年以上羅漢松。校方昨說，校樹是感染褐根病，決議不移除，將以民間資源籌措經費救治，希望老樹活過來。

農業局林務科長謝銘說，最近解除列管5棵受保護樹木，多為去年強颱來襲，導致嚴重傾倒且無法復原，楊梅區瑞埔國小校內編號036的羅漢松校樹也解列，但校園仍有多棵受保護的校樹，包括榕樹、森氏紅淡比、錫蘭橄欖及茄苳。

瑞埔國小校長陳濰安昨說，去年發現羅漢松老樹的枝葉慢慢枯萎，請農業局派員檢查確認染上褐根病，他身為桃園市永續發展與環境教育輔導團一員，決定救治這棟老樹；校方最近剪除羅漢松老樹枯萎枝葉，替老樹減壓，並將開挖老樹根部水泥地，讓老樹能慢慢透過呼吸「自救」。

「廢除列管，校方反而可透過民間資源全力救治。」陳濰安說，逾半世紀的老樹值得保護，移除只要1、2秒，要保護存活卻需要時間和經費，校方找人評估需要1、20萬元，他認為可以投資讓老樹重現生命力，未來作為環境教育範例。

謝銘表示，為確保列管樹木的健康，農業局每2至3年會健檢一次，若發現樹木有營養不良、病蟲害或白蟻侵襲等問題，會立即處理或修剪。

農業局最近也亮相一部嶄新的光達掃描儀器，儀器一次可掃描範圍達1.2公里以上，能快速獲取樹林分布、密度及樹木高度等細部數據，省去人工拍照測量成本。

健檢 桃園 護樹

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