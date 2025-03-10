星期評論／看見新竹棒球場重啟曙光 別再失信於民

新竹棒球場「大秘寶」 終於大規模開挖，猶如打開潘朵拉的盒子，再度掀起不同黨派口水攻防。但民眾早厭煩政治操作，等待真相更期待重啟球場，代理市長邱臣遠首度承諾明年3月啟用，市府團隊勢必得上緊發條，切勿失信於民，政治迴力鏢不可不慎。

新竹棒球場案在2022年市長選舉期間鬧得滿城風雨，民進黨籍前市府林智堅時期「未驗收就開打」，造成球員受傷，全國譁然斥資12億元的五星政績竟是如此落漆；民眾黨籍市長高虹安上任後風風火火，還找來大聯盟專家檢測，土層、排水無一是處。

只不過，新竹棒球場改善進度牛步，說好的重啟時間從2024年一路推遲到2026年，還有民代算出，市府2年多來發了48篇棒球場新聞、開了5次直播記者會。曾主持記者會的首長高虹安、副市長蔡麗清再到邱臣遠，如今不是停職、離職就是代理職，人事更迭頻繁，即便球場不斷有新事證「出土」，但球迷、市民等不到球賽開打，是不爭事實。

無論球場改善重啟期程延宕，是市府屢次控訴的營造商惡意拖延，抑或是外界質疑的政治操作所為，地方重大建設長達2年多停滯不前，絕非市民之福。尤其，新竹市立棒球場歷史悠久，陪伴新竹人將近半世紀，承載許多新竹人美好回憶和棒球人的光輝歷史，曾經上萬人熱血吶喊，如今封場空蕩蕩一片，只剩入侵紅火蟻相伴，何其諷刺。

棒球場案真相調查固然重要，但球場改善重啟更是重中之重。隨近日球場大量挖出不該存在的混凝土塊、紅磚、鋼筋甚至寶特瓶等，案件輪廓漸清晰，施工過程是否確有違法人謀不臧，就交由檢調釐清，市府自應恪守本分加速球場改善，回應人民期待。

等了2年多，棒球場改善重啟露出曙光，中華職棒明年能否重返新竹球場，備受矚目。竹市府未來應定期對外報告改善進度，過程也要邀集專家、球團與中職參與，確保如期、如質蓋回職業甚至是有國際水準的新竹棒球場，若再次跳票當放羊的孩子，甚或場地再出大包，明年2026年也是選舉年，民眾黨不僅風城失守，還恐將一市毀全黨。