1台儀器取代1年人力！桃市引「新科技」護老樹

周三就是植樹節，不過桃園市政府近期公告解除列管5棵老樹，引發關注。市府農業局解釋，這些樹主因去年強颱吹倒、無法復原。為強化老樹保育工作，市府引進先進儀器，只要透過掃描，即可快速獲取樹林分布、密度及樹木高度等數據，為樹木管理注入科技新力量。

農業局統計，去年桃園市共有600棵受保護列管的老樹，其中以觀音區及龜山區占多數，但去年因颱風數次侵台，導致其中4棵老樹不敵強風大雨而傾倒，另有1棵老樹則因病蟲害枯死，目前桃園市累積列管595棵老樹。

農業局林務科長謝銘表示，老樹除森林法受保護樹木依其森林法規定外，桃園市另訂「桃園市樹木保護自治條例」，包括樹齡50年以上、闊葉樹胸徑或樹圍達0.8公尺或2.5公尺以上、針葉樹胸徑或樹圍達0.6公尺或1.8公尺以上、樹冠投影面積達300平方公尺以上及具有其他保護價值應予保護者都會列管。

為確保列管樹木的健康，農業局每2至3年會對這些珍貴樹木健檢，若發現樹木有營養不良、病蟲害或白蟻侵襲等問題，即進行處理或修剪，以保持樹木良好狀態。

農業局近期也啟用光達掃描儀器。謝銘表示，該設備能以雷射波反射原理，對胸徑超過5公分的樹木進行詳細調查。該儀器一次可掃描範圍達1.2公里以上，能快速獲取樹林分布、密度及樹木高度等細部數據，大幅提升工作效率，並應用於碳匯計算調查、樹種分區分析、樹冠樹高樹徑每年生長比對分析、老樹監測調查，及利用樹木位移進行山坡分析等多項工作。

「以往我們要對大型公園進行樹木調查，可能需要一整年時間，每棵樹都要派人拍照、量樹徑，非常耗時耗力。」謝銘說，現在有了這台掃描儀，只需快速掃描現場，就能獲得完整資料，大幅節省人力和時間成本。