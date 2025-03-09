「客家黑金」製程曝光 桃副市長親繪酸柑茶教學掀熱議

「酸柑茶」是客家地區特有的茶飲，桃園市副市長蘇俊賓日前向酸柑茶製作職人梁金義拜師學藝，並將製作過程手繪記錄分享到臉書，引發熱烈回響，多位在地青年更紛紛建議舉辦桃園客家酸柑茶節。對此，蘇俊賓表示十分意外，也承諾將持續推廣桃園珍貴的傳統技藝。

酸柑茶是由過年後乾縮的虎頭柑結合製茶過程中淘汰的「茶角」及多種藥材如竹薑、枇杷葉等製成，被譽為台灣唯一的緊壓茶。2023年，桃園客家文化基金會將這項工藝拍攝成紀錄片保存傳承，在紀錄片發表會上，蘇俊賓與梁金義約定好，要來拜師學藝，時隔1年多終於成行。

蘇俊賓表示，過年後逐漸回暖的節氣，正是酸柑茶最適合的時節，酸柑茶不僅製作工法獨特、令人讚嘆，因為配方中添加竹薑、枇杷葉、金橘葉等成分，風味與保健功效也廣受客家族群長輩推崇；敲碎後沖泡後的酸柑茶溫潤爽口，茶香與柑香融合，帶有微酸回甘的層次感，也有助潤喉、化痰、解熱。

貼文一出引起很大的回響，網友直言「酸柑茶傳承數百年，終於有了一個圖解教科書了。」龍潭閱過山丘有機書店老闆胡佩寰、後生協力組合創辦人陳鉦翰及大溪日日田職務所創辦人高慶榮等桃園在地青年也留言，紛紛建議舉辦桃園客家酸柑茶節推廣活動，讓世界認識這承載客家百年精髓的智慧茶產業。