桃園超可愛Labubu公車吸睛 網路掀話題 司機這樣說

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
中壢一輛放滿泡泡瑪特家族Labubu玩偶公仔的客運公車最吸睛，引起網友討論。記者曾增勳／翻攝
中壢一輛放滿泡泡瑪特家族Labubu玩偶公仔的客運公車最吸睛，引起網友討論。記者曾增勳／翻攝

桃園市許多乘客在中壢搭過一輛放滿泡泡瑪特家族Labubu玩偶公仔的客運公車，「好可愛的公車哦」、「我搭過最乾淨的公車」，掀起網友討論，這輛客運司機羅煜翔今說，因在車上時間長，布置舒服一點，自己心情好，乘客坐上車也開心。

不少網友都說搭過這輛客運公車，進入車子香香的，車內統統都是泡泡瑪特家族，尤以很多Labubu玩偶最吸睛，從小隻玩偶公仔到58公分大首領，「真的好驚喜」！一網友說，太久沒搭公車回家，搭到一輛滿滿都是「啦噗噗」，「太酷ㄌ」，網友稱讚「這台車是我搭過最乾淨的公車」、「我回到家第一件事跟我妹炫耀」。

該車司機羅煜翔每天下班，都會用刷子仔細清潔玩偶公仔，不讓任何一隻沾染灰塵，打造可愛舒服的坐車環境，他表示，他算是Labubu的粉絲，有些系列特別喜歡，因在車上的時間長，布置舒服一點，自己看了比較開心，乘客坐上車也喜歡，整車玩偶花了快兩萬元，小的1、200元、造型的1000多元，大首領8、9000元。

就讀國中的乘客劉姓女學生從中壢往返龍潭，搭過這輛Labubu的客運公車，她說，搭到這輛車，「有一種哇！今天心情好像更好一點的感覺」，那天與同學一起追星搭上這輛公車，沿路都很開心，同學很喜歡Labubu，很喜歡這輛車裝飾很新奇，她喜歡車頭那支大首領很可愛、滿貴的。

客運經理林振義說，司機每天辛苦勞累工作，只要車上維持清潔美觀，布置小飾品裝飾吸引乘客搭乘，公司是持正面態度，畢竟乘客搭到這輛車，心情也很 愉快，司機開車心情也放輕鬆愉快，勤務也就順暢。

中壢一輛放滿泡泡瑪特家族Labubu玩偶公仔的客運公車最吸睛，引起網友討論。記者曾增勳／翻攝
中壢一輛放滿泡泡瑪特家族Labubu玩偶公仔的客運公車最吸睛，引起網友討論。記者曾增勳／翻攝
中壢一輛客運公車司機羅煜翔（見圖）喜歡Labubu，車上放滿泡泡瑪特家族Labubu玩偶公仔最吸睛。記者曾增勳／翻攝
中壢一輛客運公車司機羅煜翔（見圖）喜歡Labubu，車上放滿泡泡瑪特家族Labubu玩偶公仔最吸睛。記者曾增勳／翻攝
中壢一輛放滿泡泡瑪特家族Labubu玩偶公仔的客運公車最吸睛，引起網友討論。記者曾增勳／翻攝
中壢一輛放滿泡泡瑪特家族Labubu玩偶公仔的客運公車最吸睛，引起網友討論。記者曾增勳／翻攝

公車 泡泡瑪特

延伸閱讀

桃園瑞埔國小逾半世紀羅漢松不治 校長籌資救老樹重活

轎車失控撞倒路樹2人腦震盪 網指中壢「這條路」轉彎常車禍

桃園大坑溪步道改造拚年底完工 推綠運具生活圈

從受扶自立到助人回饋 桃園2資深志工奉獻40年歡喜做

相關新聞

桃園超可愛Labubu公車吸睛 網路掀話題 司機這樣說

桃園市許多乘客在中壢搭過一輛放滿泡泡瑪特家族Labubu玩偶公仔的客運公車，「好可愛的公車哦」、「我搭過最乾淨的公車」，...

42公里櫻花賽道！85歲翁完騎成功 3車友連騎10年創紀錄

桃園北橫櫻花勇士自行車活動邁入10周年，今年路線從慈湖騎行至拉拉山遊客中心，全程42.5公里，共有595人完騎，其中年齡...

從受扶自立到助人回饋 桃園2資深志工奉獻40年歡喜做

桃園家扶中心今天上午在中壢舉辦家扶志工授證表揚春節感恩餐會，表揚資深、績優志工及卸任志工隊長共28人，服務滿40年資深志...

歷史建築關西豫章堂羅屋書房修復 預計2026年6月竣工

為推動文化資產保存與再利用，新竹縣府文化局今舉行「關西豫章堂羅屋書房」修復工程開工典禮，關西豫章堂羅屋書房具有百年歷史，...

告別破損、視線死角 桃園大坑溪步道改造年底完工

桃市府打造綠色運具示範地區，為提供蘆竹、龜山人口密集區更多綠廊休憩空間，市府都發局啟動大坑溪沿岸步道景觀工程，新增1處兒...

苗栗觀霧霧社櫻王最美的10天 林保署提醒雙「零」賞花

苗栗縣觀霧國家森林遊樂區霧社櫻王迎來盛開最美的10天，一樹開好開滿雪白花朵如夢似幻，林業及自然保育署新竹分署提醒賞花零踐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。