桃園超可愛Labubu公車吸睛 網路掀話題 司機這樣說

桃園市許多乘客在中壢搭過一輛放滿泡泡瑪特家族Labubu玩偶公仔的客運公車，「好可愛的公車哦」、「我搭過最乾淨的公車」，掀起網友討論，這輛客運司機羅煜翔今說，因在車上時間長，布置舒服一點，自己心情好，乘客坐上車也開心。

不少網友都說搭過這輛客運公車，進入車子香香的，車內統統都是泡泡瑪特家族，尤以很多Labubu玩偶最吸睛，從小隻玩偶公仔到58公分大首領，「真的好驚喜」！一網友說，太久沒搭公車回家，搭到一輛滿滿都是「啦噗噗」，「太酷ㄌ」，網友稱讚「這台車是我搭過最乾淨的公車」、「我回到家第一件事跟我妹炫耀」。

該車司機羅煜翔每天下班，都會用刷子仔細清潔玩偶公仔，不讓任何一隻沾染灰塵，打造可愛舒服的坐車環境，他表示，他算是Labubu的粉絲，有些系列特別喜歡，因在車上的時間長，布置舒服一點，自己看了比較開心，乘客坐上車也喜歡，整車玩偶花了快兩萬元，小的1、200元、造型的1000多元，大首領8、9000元。

就讀國中的乘客劉姓女學生從中壢往返龍潭，搭過這輛Labubu的客運公車，她說，搭到這輛車，「有一種哇！今天心情好像更好一點的感覺」，那天與同學一起追星搭上這輛公車，沿路都很開心，同學很喜歡Labubu，很喜歡這輛車裝飾很新奇，她喜歡車頭那支大首領很可愛、滿貴的。