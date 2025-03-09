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林業署新竹分植樹月贈苗逾2萬株 植樹節將於各森林遊樂區贈送樹苗

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
民眾踴躍參與植樹月贈苗活動，早起搶頭香兌換樹苗。林業署新竹分署／提供
民眾踴躍參與植樹月贈苗活動，早起搶頭香兌換樹苗。林業署新竹分署／提供

林業及自然保育署新竹分署今年3月的植樹月，分別結合各地方政府、社區部落及公司團體合作辦理30場次以上的植樹贈苗活動，總贈苗數量逾2萬棵。即將到來的3月12日植樹節當天，凡是到內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山及觀霧國家森林遊樂區遊玩，當日購票入園的民眾即可獲贈臺灣原生樹苗1株（贈完為止）。

另外，3月29日下午2點在新竹大遠百1樓陽光廣場亦有參加霜毛蝠保育宣導活動就贈送苗木1株活動，愛樹人可多加把握，相關活動詳情及其他場次活動可至林業及自然保育署官方網頁（https://www.forest.gov.tw/）及FB粉絲專業查看（https://www.facebook.com/FANCA.Taiwan/?locale=zh_TW）。

新竹分署副分署長林如森表示，今年度植樹節主題為「織一片生態綠網」，國有林事業區及各類型自然保護區域僅佔我國陸域面積的42.5%， 仍有許多野生物生活在保護區及國有林事業區之外。低海拔以下的淺山丘陵、平原及海岸地區，是我國55%保育類野生動物與64%臺灣植物紅皮書物種的棲息生育地，擁有豐富的生物多樣性資源。為串聯這些生態孤島，藉由「織一片生態綠網」，透過贈苗活動，使民眾瞭解到兼顧「社會／生產／生態」永續發展下，藉由推動友善生產、建置動物通道等，串聯森、川、里、海形成生態廊道的重要性。

新竹分署轄內綠網保護軸帶有桃竹苗海岸濕地保育軸帶、桃園埤塘平原濕地保育軸帶、鳳山溪與頭前溪流域保育軸帶、後龍溪流域保育軸帶及苗南丘陵淺山保育軸帶，各保護軸帶形塑生態跳島供關注物種棲息利用、推動周邊農地友善生產，縫合藍綠網絡斷鏈。西北地區關注物種包含槲櫟、漏盧、赤腹遊蛇、霜毛蝠、石虎、飯島氏銀鮈、三葉埔姜及其他受脅動植物等。透過這些綠色的節點，逐步打造一個健康、永續的生態系統，讓不同的自然元素森林、河流、村落和海洋，彼此交織與聯繫，進而促進生物多樣性與環境永續。

林如森指出，贈苗活動的目的是透過民眾將苗木帶回去栽種，共同編織出一片生態綠網，將各個生態區域串連，讓動植物的棲息地得以恢復與延續。每一棵被栽種的樹木，無論大小，都是這個綠網上的一個節點，這些節點將隨著時間的推移，從個別的小點逐漸擴展成為更廣闊的自然棲地，為未來的生物繁衍提供豐富的資源。透過大家的努力將共同為地球增添一片綠意，幫助生態系統的恢復與發展。

民眾踴躍兌換樹苗。林業署新竹分署／提供
民眾踴躍兌換樹苗。林業署新竹分署／提供

保護區 生態

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