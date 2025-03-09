42公里櫻花賽道！85歲翁完騎成功 3車友連騎10年創紀錄

桃園北橫櫻花勇士自行車活動邁入10周年，今年路線從慈湖騎行至拉拉山遊客中心，全程42.5公里，共有595人完騎，其中年齡最大為85歲、最小為10歲，還有3位車友達成連續10年完騎的紀錄，獲得市府特別表揚。

觀旅局長周柏吟表示，今年度櫻花勇士活動2日共933人報名、653人報到、595人完騎，首日上午遇零星降雨，開始騎行後天氣轉晴，活動次日陽光燦爛、氣溫回升，迎來大批車友參加活動，盡管北橫公路32.5公里處一度因山坡土石滑落，短暫無法通行，仍不減車友們熱情。

周柏吟說，今年風管處首度採用電子晶片計時，讓車友們可記錄自己的騎行時間；其中，有3位車友達成連續10年完騎的紀錄，3人是多年好友，10年前參加活動時，就許下10年後也要一起完賽的目標，每年堅持下來，終於達成這項不容易的成就，風管處也特別頒發紀念獎盃給3位車友。

觀旅局表示，首日完騎的車友年齡最大85歲、年齡最小12歲，次日完騎的車友年齡最大85歲和年齡最小10歲，顯示櫻花勇士是老、少皆可挑戰的活動，此外，北橫櫻花勇士活動也漸漸打開國際知名度，此次有3位泰國籍車友前來參加且成功完騎。

10歲的櫻花小勇士張鈞皓表示，從6歲開始騎自行車、在8歲時跟隨家人一起騎上拉拉山，今年首次正式參加這項活動，雖然累但下次還會想自我挑戰。