從受扶自立到助人回饋 桃園2資深志工奉獻40年歡喜做

桃園家扶中心今天上午在中壢舉辦家扶志工授證表揚春節感恩餐會，表揚資深、績優志工及卸任志工隊長共28人，服務滿40年資深志工呂宜萍、周盛發兩人分享表示，參加家扶之友會，長期感受家扶大家庭相互扶持，尤其參與安家服務幫助受扶家庭，回饋社會「歡喜做」很有意義，會一直做下去。

桃園家扶中心這項表揚感恩餐會在中壢一家莊園餐廳舉辦，市政府社會局長陳寶民。家扶中心扶幼主委謝文卿出席授證表揚，表揚28名資深志工、15名績優志工、3名卸任志工隊長，席開2桌，家扶中心志工150多人參與，也見證資深家扶志工無私的奉獻精神。

62歲加入家扶之友志工服務40年的周盛發，因為父親早逝，一家5兄弟姊妹，有3人成為家扶的受扶自立青年，當年接受外國人認養扶助，出社會即加入家扶回饋社會，周表示，當年由外國認養人幫助，須透過翻譯互動感受不同，之後就參加家扶之友至今，參與安家服務印象最深，幾個志工幫受扶助家庭油漆和整理環境，志工略盡棉力，卻幫助受扶家庭很大，自己過去受扶助、如今能力回饋社會，取之社會回饋社會。

今年62歲呂宜萍參加家扶之友服務40年，她回憶當初與家扶結緣，是國高中好友是家扶的扶助兒童，因緣加入家扶之友會，呂說，其中參與家扶之友安家服務印象深刻，一次到復興區受扶家庭整理破舊房屋環境，讓她了解社會另一層面，感觸很大，自己是外省家庭，她父親車禍過世，靠著家扶之友幫助，家扶之友如同一家人互相扶持，讓她很感動，也會一直做下去。