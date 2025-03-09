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歷史建築關西豫章堂羅屋書房修復 預計2026年6月竣工

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

為推動文化資產保存與再利用，新竹縣府文化局今舉行「關西豫章堂羅屋書房」修復工程開工典禮，關西豫章堂羅屋書房具有百年歷史，為在地最具特色單姓聚落核心建築之一。縣長楊文科說，期望透過這次修復工程能繼續保存羅屋書房的風華歲月，再延續一百年，未來修復完成後，也歡迎各地旅客造訪，了解其歷史淵源及建築之美。

楊文科表示，羅屋書房是在1913年由羅氏先祖羅碧玉興建，羅碧玉重視教育，建立書院教育子弟、培養關西人才，近年也在其後人羅仕龍的經營管理之下，有來自60多個國家的旅客造訪，打造其影響力。

羅屋書房一般稱呼為羅屋書院，不僅是關西地區最具特色的單姓聚落核心建築之一，更是客家文化的重要象徵。楊文科說，這次修復工程的啟動，標誌著歷史記憶的保存與延續，同時也為地方文化觀光注入全新動能。楊文科特別感謝文化部文化資產局對本次修復計畫的支持，並期許修復完成後，羅屋書房能成為關西地區文化觀光的新亮點，促進地方繁榮發展。

文化局長朱淑敏表示，這次修復工程核定總經費4000萬元，工程由承熙建築師事務所設計監造、文利營造有限公司負責施工，主要工程項目包括歷史建築本體「一堂二橫」的屋面、屋架、屋身、地坪、門窗、建築裝飾、生物防治及機電設備等，旨在全方位恢復建築原貌，延續其歷史價值與功能。工程預定工期為450日曆天，2026年6月竣工。

羅屋書房位於新竹縣關西鎮南山里上南片7鄰79號，其歷史可追溯至清乾隆十六年（1751年），由羅氏先祖渡海來台後定居於上南片聚落所建立。現存建築創建於明治三十四年（1901年），並於大正二年（1913年）完成，由羅碧玉先生主導建造，兼具家族公廳、學堂及祭祀空間之功能，展現客家族群崇祖重教的精神。近年來，在家族青年羅仕龍先生返鄉經營下，羅屋書房更成為文化資產再利用的典範，成功結合文化觀光與地方創生，為地方注入新活力。

文化資產 歷史建築

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