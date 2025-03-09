桃園大坑溪步道改造拚年底完工 推綠運具生活圈

桃園市都市發展局今天表示，斥資3800萬元啟動大坑溪沿岸步道景觀工程，打造跨越5個里的綠地公園，預定今年底完工，將串聯相關綠廊工程，成為桃園首個綠色運具生活圈。

都發局今天發布新聞稿指出，大坑溪步道景觀工程經過蘆竹區的五福里、瓦窯里、吉祥里，以及龜山區南美里、南上里等上南崁人口稠密區，工程整理南美天幕多功能球場後側閒置約1500坪綠地。

大坑溪步道景觀工程，都發局表示，部分用地雖為國有地卻遭占用，經協調後未來由桃園市府代管，將依地勢打造自然丘形兒童地景遊戲區，成為1處約12座籃球場大小的綠地公園，同時兼具城市雨水滯洪功能。

都發局指出，工程費為新台幣3800萬元，將整理從五福路106巷到麗水巷近1公里的人行空間，解決當地居民關心的轉彎處視線死角問題，並拓寬人行道，讓自行車、人行有更舒適的空間。

另外，也順平陡坡，避免長者及輔具使用者容易跌倒的問題。沿線原先闢設超過20年的1公里不連續步道也將串聯，預計今年底完工，以提供居民更舒適的散步運動綠廊。

都發局表示，五福路106巷至麗水巷串接桃林鐵道，北側營盤坑溪綠廊工程將於下個月完工開放，市府盼望透過自行車路網、人行步道和捷運，持續優化蘆竹區綠色運具路網，規劃打造桃園第一個綠色運具生活圈。

綠色運具示範區計畫，都發局指出，是以南北走向的桃林鐵路、南崁溪自行車道及未來捷運綠線通車為基礎，進一步搭配規劃東西軸帶的自行車、步道予以串聯，形成一個步道、自行車道網絡，鼓勵民眾多使用youbike或步行方式串聯生活圈、交通場站節點，以綠色運具取代傳統機車、汽車的生活模式。