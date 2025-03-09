告別破損、視線死角 桃園大坑溪步道改造年底完工

桃市府打造綠色運具示範地區，為提供蘆竹、龜山人口密集區更多綠廊休憩空間，市府都發局啟動大坑溪沿岸步道景觀工程，新增1處兒童地景遊戲公園，整理五福路106巷到麗水巷底約1公里的步道綠廊，並串聯蘆竹、龜山區內共5個里的公園綠地，工程預算3800萬元，預計今年底完工。

都發局都市設計科長陳志偉表示，大坑溪步道景觀工程經過蘆竹五福里、瓦窯里、吉祥里及龜山南美里、南上里等上南崁人口稠密地區，工程主要整理南美天幕多功能球場後側閒置綠地約1500坪，雖為國有地卻被占用，經協調後未來由市府代管，依現行地勢打造自然丘形的兒童地景遊戲區，為上南崁再增加1處約12座籃球場大小的綠地公園，同時兼具城市雨水滯洪功能。

都發局表示，工程也將整理從五福路106巷到麗水巷近1公里的人行空間，解決當地居民最關心的麗水巷與油管路轉彎處視線死角問題，並拓寬人行道，讓自行車、人行有更舒適的空間，另一側麗水巷底將重新順平陡坡，讓長者、輔具下坡不再瞬間加速容易跌倒的問題。

此外，沿線1公里步道闢設至今已超過20年，早年規畫不連續步道，舖面多處早已破損，或長滿青苔，植栽樹穴也過小，透過工程也將串聯步道，讓在地居民有更舒適的散步運動綠廊。