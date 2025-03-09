苗栗觀霧霧社櫻王最美的10天 林保署提醒雙「零」賞花
苗栗縣觀霧國家森林遊樂區霧社櫻王迎來盛開最美的10天，一樹開好開滿雪白花朵如夢似幻，林業及自然保育署新竹分署提醒賞花零踐踏、零接觸，共同守護櫻王美麗健康長壽。
霧社櫻稀有少見，台灣原生且特有，觀霧櫻王被譽為北台灣最大霧社櫻，樹齡90歲以上，潔白花瓣有如下雪浪漫美麗，林保署新竹分署指出，目前櫻王花開約6、7成，到滿開還有10天，也是最佳賞花期，過後綠葉會越來越明顯，逐漸變成如抹茶奶綠的顏色。
新竹分署提醒賞櫻王「櫻該零踐踏」，看似平凡的土壤，其實藏著櫻王賴以生存的根系，如果土壤被踩踏變得緊實，樹根無法呼吸、吸收養分，久而久之，樹木就會營養不良、容易生病，年邁的櫻王，經不起折騰，在適當距離櫻王雪白樹冠盡收眼底；「櫻該零接觸」，櫻花枝條十分脆弱，請勿觸摸、搖晃，更不可折斷。
此外，新竹分署以觀霧地區可見的6種櫻花為主角，推出「櫻該都找得到」集章活動，今年2月28日至3月16日在觀霧遊客中心限量發行櫻花酷卡，集滿6款櫻花紀念章，並挑戰線上問答，有機會獲得限定款紀念品，期間也能選購「六櫻繽紛風鈴DIY」、「六櫻繽紛杯墊」等限量款紀念品。
3月12日植樹節，新竹分署在觀霧、內洞、滿月圓、東眼山及拉拉山森林遊樂區，依入園順序贈送台灣原生苗木，自備環保袋，1人限領1株，送完為止，相關訊息可至「觀霧國家森林遊樂區」臉書粉絲專頁，或新竹分署網站https://hsinchu.forest.gov.tw/查詢。
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