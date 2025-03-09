快訊

好佛心！他小米13 Pro保固維修「換到小米14 Ultra」 全因1原因網嗨賺爛了

苗栗觀霧霧社櫻王最美的10天 林保署提醒雙「零」賞花

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣觀霧國家森林遊樂區一樹開好開滿雪白花朵如夢似幻，林業及自然保育署新竹分署提醒賞花注意事項。圖／林業及自然保育署新竹分署提供
苗栗縣觀霧國家森林遊樂區一樹開好開滿雪白花朵如夢似幻，林業及自然保育署新竹分署提醒賞花注意事項。圖／林業及自然保育署新竹分署提供

苗栗縣觀霧國家森林遊樂區霧社櫻王迎來盛開最美的10天，一樹開好開滿雪白花朵如夢似幻，林業及自然保育署新竹分署提醒賞花零踐踏、零接觸，共同守護櫻王美麗健康長壽。

霧社櫻稀有少見，台灣原生且特有，觀霧櫻王被譽為北台灣最大霧社櫻，樹齡90歲以上，潔白花瓣有如下雪浪漫美麗，林保署新竹分署指出，目前櫻王花開約6、7成，到滿開還有10天，也是最佳賞花期，過後綠葉會越來越明顯，逐漸變成如抹茶奶綠的顏色。

新竹分署提醒賞櫻王「櫻該零踐踏」，看似平凡的土壤，其實藏著櫻王賴以生存的根系，如果土壤被踩踏變得緊實，樹根無法呼吸、吸收養分，久而久之，樹木就會營養不良、容易生病，年邁的櫻王，經不起折騰，在適當距離櫻王雪白樹冠盡收眼底；「櫻該零接觸」，櫻花枝條十分脆弱，請勿觸摸、搖晃，更不可折斷。

此外，新竹分署以觀霧地區可見的6種櫻花為主角，推出「櫻該都找得到」集章活動，今年2月28日至3月16日在觀霧遊客中心限量發行櫻花酷卡，集滿6款櫻花紀念章，並挑戰線上問答，有機會獲得限定款紀念品，期間也能選購「六櫻繽紛風鈴DIY」、「六櫻繽紛杯墊」等限量款紀念品。

3月12日植樹節，新竹分署在觀霧、內洞、滿月圓、東眼山及拉拉山森林遊樂區，依入園順序贈送台灣原生苗木，自備環保袋，1人限領1株，送完為止，相關訊息可至「觀霧國家森林遊樂區」臉書粉絲專頁，或新竹分署網站https://hsinchu.forest.gov.tw/查詢。

苗栗縣觀霧國家森林遊樂區一樹開好開滿雪白花朵如夢似幻，林業及自然保育署新竹分署提醒賞花注意事項。圖／林業及自然保育署新竹分署提供
苗栗縣觀霧國家森林遊樂區一樹開好開滿雪白花朵如夢似幻，林業及自然保育署新竹分署提醒賞花注意事項。圖／林業及自然保育署新竹分署提供

新竹 森林遊樂區 櫻花

延伸閱讀

東京賞櫻走春之「千代田櫻花祭」 欣賞倒映水面的夢幻美景

美麗花都在台中 四季賞花情報大公開

福壽山農場櫻花茶會登場 遊客樹下品茗賞櫻吹雪

八掌溪畔黃花風鈴木盛開 湧入賞花人潮還有人搭帳篷

相關新聞

苗栗觀霧霧社櫻王最美的10天 林保署提醒雙「零」賞花

苗栗縣觀霧國家森林遊樂區霧社櫻王迎來盛開最美的10天，一樹開好開滿雪白花朵如夢似幻，林業及自然保育署新竹分署提醒賞花零踐...

馬偕醫院旁竹市園道五地下停車場啟用 缺點不少...議員提改善

新竹馬偕醫院位於市區重要路段光復路上，一旁還有傳統市場，附近停車位嚴重缺乏，市府爭取前瞻預算，斥2.87億元闢建園道五地...

廣角鏡／竹市舊城旅行 免費導覽

新竹市政府推廣觀光，15日起提供「舊城假日小旅行」免費導覽服務，由專人帶民眾走讀舊城古蹟景點，活動依時間分2條路線；民眾...

卓蘭植樹節活動今登場 鄉親索取原生樹種苗木熱度高

苗栗縣政府及卓蘭鎮公所上午舉辦植樹節活動，不僅贈送苗木，會場周邊同步辦理健康篩檢、假日市集和表演節目，為一整天系列活動增...

2026桃園布局 黃國昌曝把最好的人送進市議會

2026選舉布局，民眾黨主席黃國昌今受訪回應，每個縣市都派出最強人選，無庸置疑會將最優秀的人送進桃園市議會。至於一直強調...

桃園社宅將有大量空房釋出 取得入住資格關鍵時間曝光

桃園首座社會住宅「中路二號」今年9月滿租6年，一般戶無法再續約，預計至少釋出113戶，將由候補名單依序遞補，但現有名單效...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。