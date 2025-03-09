馬偕醫院旁竹市園道五地下停車場啟用 缺點不少...議員提改善

新竹馬偕醫院位於市區重要路段光復路上，一旁還有傳統市場，附近停車位嚴重缺乏，市府爭取前瞻預算，斥2.87億元闢建園道五地下停車場，於2021年開工，新竹人盼了三年終於在近期完工啟用，不過，新竹市議員蔡惠婷指出，該停車場有地下連通道坡度大、進出共用車道及車位在席系統不夠直覺等問題；對此，市府回應，將持續廣納意見滾動調整。

蔡惠婷上周到完工啟用後的園道五地下停車場檢視，她發現，停車場連接馬偕醫院地下一樓的地下連通道雖讓傷病患很方便，不用忍受風吹雨淋，但通道坡度不小，對於輪椅族通行吃力，也有危險，建議市府可加裝防滑條，以保障輪椅族的安全。

另外，蔡惠婷說，停車場地下二樓要進地下一樓的車道設計，讓好幾個車向車流同時匯入，恐產生衝突點。其中一個匯入的方向，會因相當靠近車道，與地下一樓下來的車直接碰撞，風險極大，建議可簡化地下二樓匯到出口的動線，以避免碰撞意外發生。

蔡惠婷表示，停車場雖然也有設置車位在席系統，卻與現行百貨公司慣用系統不同，停車場是設在柱子上的淺綠光線燈箱，鄰近3個車位有空位會顯示綠色，車滿位則會滅燈，這對使用者而言會不夠明顯和直覺，也建議若反應不佳，還是要重新更換系統。

對此，市府交通處表示，園道五停車場在席車位以區塊顯示，取代傳統一個車格一個顯示燈，以熄滅代替紅燈常亮，目的係減少建置及後續維護經費、節能減碳；至於有民眾關心車位何時可以月租？初期將觀察停車使用率，再行評估月租可行性，另外，市府也將持續廣納各界意見，並視實際使用情形滾動調整。

新竹馬偕醫院因周邊停車空間嚴重不足，市府於一旁園道五闢建智慧地下停車場，2021年9月28日開工，卻因結構及部分工項複雜導致延宕，歷經3年工期後終於啟用。