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馬偕醫院旁竹市園道五地下停車場啟用 缺點不少...議員提改善

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市府爭取前瞻預算，斥2.87億元闢建園道五地下停車場，於2021年開工，新竹人盼了三年終於在近期完工啟用。記者王駿杰／攝影
市府爭取前瞻預算，斥2.87億元闢建園道五地下停車場，於2021年開工，新竹人盼了三年終於在近期完工啟用。記者王駿杰／攝影

新竹馬偕醫院位於市區重要路段光復路上，一旁還有傳統市場，附近停車位嚴重缺乏，市府爭取前瞻預算，斥2.87億元闢建園道五地下停車場，於2021年開工，新竹人盼了三年終於在近期完工啟用，不過，新竹市議員蔡惠婷指出，該停車場有地下連通道坡度大、進出共用車道及車位在席系統不夠直覺等問題；對此，市府回應，將持續廣納意見滾動調整。

蔡惠婷上周到完工啟用後的園道五地下停車場檢視，她發現，停車場連接馬偕醫院地下一樓的地下連通道雖讓傷病患很方便，不用忍受風吹雨淋，但通道坡度不小，對於輪椅族通行吃力，也有危險，建議市府可加裝防滑條，以保障輪椅族的安全。

另外，蔡惠婷說，停車場地下二樓要進地下一樓的車道設計，讓好幾個車向車流同時匯入，恐產生衝突點。其中一個匯入的方向，會因相當靠近車道，與地下一樓下來的車直接碰撞，風險極大，建議可簡化地下二樓匯到出口的動線，以避免碰撞意外發生。

蔡惠婷表示，停車場雖然也有設置車位在席系統，卻與現行百貨公司慣用系統不同，停車場是設在柱子上的淺綠光線燈箱，鄰近3個車位有空位會顯示綠色，車滿位則會滅燈，這對使用者而言會不夠明顯和直覺，也建議若反應不佳，還是要重新更換系統。

對此，市府交通處表示，園道五停車場在席車位以區塊顯示，取代傳統一個車格一個顯示燈，以熄滅代替紅燈常亮，目的係減少建置及後續維護經費、節能減碳；至於有民眾關心車位何時可以月租？初期將觀察停車使用率，再行評估月租可行性，另外，市府也將持續廣納各界意見，並視實際使用情形滾動調整。

新竹馬偕醫院因周邊停車空間嚴重不足，市府於一旁園道五闢建智慧地下停車場，2021年9月28日開工，卻因結構及部分工項複雜導致延宕，歷經3年工期後終於啟用。

園道五地下停車場工程總經費3.6億元，中央補助2.8億元，規畫地下2層，汽車位246格，包含6格身心障礙專用車位、12格孕婦及育有6歲以下兒童專用車位，以及24格電動車位專用席，更引入車牌辨識、車位在席顯示、多功能繳費等智慧化的停車管理系統。

蔡惠婷表示，停車場雖然也有設置車位在席系統，卻與現行百貨公司慣用系統不同，停車場是設在柱子上的淺綠光線燈箱，這對使用者而言會不夠明顯和直覺。記者王駿杰／攝影
蔡惠婷表示，停車場雖然也有設置車位在席系統，卻與現行百貨公司慣用系統不同，停車場是設在柱子上的淺綠光線燈箱，這對使用者而言會不夠明顯和直覺。記者王駿杰／攝影
蔡惠婷發現，園道五停車場連接馬偕醫院地下一樓的地下連通道雖讓傷病患很方便，不用忍受風吹雨淋，但通道坡度不小，對於輪椅族通行吃力，建議市府可加裝防滑條。記者王駿杰／攝影
蔡惠婷發現，園道五停車場連接馬偕醫院地下一樓的地下連通道雖讓傷病患很方便，不用忍受風吹雨淋，但通道坡度不小，對於輪椅族通行吃力，建議市府可加裝防滑條。記者王駿杰／攝影
蔡惠婷表示，停車場雖然也有設置車位在席系統，卻與現行百貨公司慣用系統不同，停車場是設在柱子上的淺綠光線燈箱，這對使用者而言會不夠明顯和直覺。記者王駿杰／攝影
蔡惠婷表示，停車場雖然也有設置車位在席系統，卻與現行百貨公司慣用系統不同，停車場是設在柱子上的淺綠光線燈箱，這對使用者而言會不夠明顯和直覺。記者王駿杰／攝影

停車場 車位 馬偕醫院

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