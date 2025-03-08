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卓蘭植樹節活動今登場 鄉親索取原生樹種苗木熱度高

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府及卓蘭鎮公所今天辦植樹節活動，贈送苗木是重頭戲。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府及卓蘭鎮公所今天辦植樹節活動，贈送苗木是重頭戲。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府及卓蘭鎮公所上午舉辦植樹節活動，不僅贈送苗木，會場周邊同步辦理健康篩檢、假日市集和表演節目，為一整天系列活動增添熱鬧與藝文氣氛。

卓蘭鎮植樹節活動上午在獅子館旁廣場舉行，發送苗木是系列活動的重頭戲，卓蘭鎮公所今年向縣政府和農業部林業及自然保育署新竹分署，爭取到山櫻花、紫薇、含笑、楓香、梔子花、野牡丹、茶花、桂花、藍花楹、七里香及杜鵑等樹種，約2000株苗木分類擺放在廣場，供民眾領取，鼓勵大家植樹及綠美化居家環境。

卓蘭鎮植樹節系列活動由鎮長詹錦章主持，副縣長邱俐俐、卓蘭衛生所主任伍昀貞等人出席，縣議員楊恭林、陳春暖及代表、里長、社團幹部多人參加。邱俐俐、詹錦章與來賓進行贈苗儀式，鼓勵鄉親以多種樹方式來珍愛地球。

除了贈苗儀式及發放苗木，在卓蘭農會果菜市場還安排衛生所與童綜合醫院辦的健康篩檢，及衛教、防詐、廉政宣導與有獎徵答等節目。

邱俐俐表示，苗栗縣每年種植各類林木面積上千公頃，全國排名第二，顯示鄉親熱愛種樹綠美化家園，減少碳排量；回顧近年來的極端氣候，寒冷、酷熱、水患、旱災，各型態的異常天氣都有，相信持續推廣植樹，一定有調節氣候作用，適時減緩地球暖化， 感謝農業部林業及自然保育署新竹分署對苗栗縣綠化工作大力協助，配撥多種台灣原生種苗木在今天發放，縣府農業處苗圃也配合配撥綠美化苗木2000株供鄉親領取帶回家種，綠化家園並建立良好的生態環境。

苗栗縣政府及卓蘭鎮公所上午辦植樹節活動，不僅贈送苗木，會場周邊同步辦理健康篩檢、假日市集和表演節目。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府及卓蘭鎮公所上午辦植樹節活動，不僅贈送苗木，會場周邊同步辦理健康篩檢、假日市集和表演節目。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府及卓蘭鎮公所上午辦植樹節活動，不僅贈送苗木，會場周邊同步辦理健康篩檢、假日市集和表演節目。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府及卓蘭鎮公所上午辦植樹節活動，不僅贈送苗木，會場周邊同步辦理健康篩檢、假日市集和表演節目。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府及卓蘭鎮公所今天辦植樹節活動，贈送苗木是重頭戲。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府及卓蘭鎮公所今天辦植樹節活動，贈送苗木是重頭戲。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府及卓蘭鎮公所上午辦植樹節活動，不僅贈送苗木，會場周邊同步辦理各類宣導活動及健康篩檢、假日市集、表演節目。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府及卓蘭鎮公所上午辦植樹節活動，不僅贈送苗木，會場周邊同步辦理各類宣導活動及健康篩檢、假日市集、表演節目。圖／苗栗縣政府提供

植樹節 綠美化 衛生所

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