卓蘭植樹節活動今登場 鄉親索取原生樹種苗木熱度高

苗栗縣政府及卓蘭鎮公所上午舉辦植樹節活動，不僅贈送苗木，會場周邊同步辦理健康篩檢、假日市集和表演節目，為一整天系列活動增添熱鬧與藝文氣氛。

卓蘭鎮植樹節活動上午在獅子館旁廣場舉行，發送苗木是系列活動的重頭戲，卓蘭鎮公所今年向縣政府和農業部林業及自然保育署新竹分署，爭取到山櫻花、紫薇、含笑、楓香、梔子花、野牡丹、茶花、桂花、藍花楹、七里香及杜鵑等樹種，約2000株苗木分類擺放在廣場，供民眾領取，鼓勵大家植樹及綠美化居家環境。

卓蘭鎮植樹節系列活動由鎮長詹錦章主持，副縣長邱俐俐、卓蘭衛生所主任伍昀貞等人出席，縣議員楊恭林、陳春暖及代表、里長、社團幹部多人參加。邱俐俐、詹錦章與來賓進行贈苗儀式，鼓勵鄉親以多種樹方式來珍愛地球。

除了贈苗儀式及發放苗木，在卓蘭農會果菜市場還安排衛生所與童綜合醫院辦的健康篩檢，及衛教、防詐、廉政宣導與有獎徵答等節目。