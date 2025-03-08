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2026桃園布局 黃國昌曝把最好的人送進市議會

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
2026選舉布局，民眾黨主席黃國昌（左2）今受訪回應，每個縣市都派出最強人選，桃園無庸置疑會將最優秀的人送進桃園市議會。
2026選舉布局，民眾黨主席黃國昌（左2）今受訪回應，每個縣市都派出最強人選，桃園無庸置疑會將最優秀的人送進桃園市議會。

2026選舉布局，民眾黨主席黃國昌今受訪回應，每個縣市都派出最強人選，無庸置疑會將最優秀的人送進桃園市議會。至於一直強調台中的事就是民眾黨的事，黃說，2024前主席柯文哲跟民眾黨在台中獲近30%的選票，代表台中市民對民眾黨支持，因此民眾黨一定會幫台中市民爭取最好的權益。

台灣民眾黨桃園市黨部為38婦女節舉行致敬活動，黃國昌出席受訪說，民眾黨在2026整體的布局上，每個縣市一定都會派出最強的候選人，在桃園更是無庸置疑，因柯文哲在2024年的大選時，就獲得許多支持民眾黨的力量，而在2026時，都希望能夠集結5支持力量，把最優秀從政同志，送到桃園市議會，幫桃園市民發聲，這個既定的目標沒有任何改變。

而對於黃國昌說台中的事就是民眾黨的事，黨中央委員、前立委蔡壁如今受訪則說市政與黨政還是有不同差別。黃回應，他說台中的事情就是台灣民眾黨的事情，「我說的是認真」，代表民眾黨對台中市的重視。

2024年的時候柯文哲跟民眾黨在台中市拿到了將近30%的選票，代表台中市民對民眾黨的支持，因此在台中市各項市政的推動上面，不分黨派從中央地方有需要有民眾黨的，民眾黨一定會幫台中市民爭取最好的權益。

台中市 台灣民眾黨 桃園

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