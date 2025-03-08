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竹市太初玄清宮變身遊樂園 民眾免費玩

中央社／ 新竹市8日電

新竹市香山區太初玄清宮與竹市府、竹市媽祖文教藝術推展協會合作，今天起至9日變身遊樂園，引入多樣兒童遊樂設施，包含旋轉木馬、小火車、海盜船，讓民眾免費遊玩。

新竹市政府透過文字表示，香山區太初玄清宮為慶祝南香山建廟30週年，與新竹市政府、新竹市媽祖文教藝術推展協會合作，即日起至9日在太初玄清宮舉辦「夢幻童年、太初幸福樂園」活動，現場有旋轉木馬、小火車，以及空氣城堡等多項遊樂設施，提供免費遊玩。

太初玄清宮主委葉金進告訴中央社記者，這次活動也邀請弱勢家庭共同參與，盼照顧弱勢家庭的孩子，也提早慶祝兒童節；此外也希望鼓勵家長帶孩子走到戶外，讓親子共同體驗遊玩設施，增進情感。

太初玄清宮執行長葉峻男接受媒體訪問表示，在活動期間，民眾可免費體驗海盜船、鞦韆，以及大型獨角獸空氣城堡等多項遊樂設施，也安排有皮影劇團以及歌仔戲演出，盼為地方帶來文化藝術享受，讓民眾近距離接觸在地文化，了解地方特色。

新竹市媽祖文教藝術推展協會理事長蔡瑞香透過文字說，協會長期推動兒少及親子活動，此次與太初玄清宮合作，打造兼具親職教育與社會公益意義的大型戶外活動，盼民眾共同前來遊玩，也感受歡樂氣氛。

媽祖 新竹

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