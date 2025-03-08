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桃園社宅將有大量空房釋出 取得入住資格關鍵時間曝光

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園「中路二號」社宅2019年10月啟用至今，其中113間一般戶9月滿租6年，依法必須搬離，屆時將由大量空房釋出。本報資料照片
桃園「中路二號」社宅2019年10月啟用至今，其中113間一般戶9月滿租6年，依法必須搬離，屆時將由大量空房釋出。本報資料照片

桃園首座社會住宅「中路二號」今年9月滿租6年，一般戶無法再續約，預計至少釋出113戶，將由候補名單依序遞補，但現有名單效期只到31日，住宅處提醒欲申請者4月要重新申請候補資格，而新約租金有待5月住宅審議委員會開會決定。

中路二號位於桃園區力行路，是桃園興建最早的社宅，動土時，前總統蔡英文也特別出席。該社宅共有212戶，其中4成依政策保留給低收、中低收或身心障礙等特殊資格者，另外6成則釋出給一般民眾申請。

社宅處指出，中路二號2019年10月啟用至今，絕大多數民眾租滿6年，除低收、身心障礙等政策戶依法可申請續約，有113間一般戶得依法搬離；處長邱英哲表示，有些滿租6年的一般戶還想續租，但全市現在4374戶社宅超過1萬2千人排隊，如果租期屆滿不離開，排隊民眾將無法受到社宅政策照顧。

住宅處表示，中路二號社宅滿租6年的房屋整理後將重新釋出，由申請候補社宅者依序入住，候補名單不另分一般戶或政策戶資格，不過現存候補排序資格31日到期，預計需申請者，4月1日需登記重新排序。

另外，中路二號目前租金依家戶人均所得、房型畫分成18種價格，最低為1房型3500元，最貴為3房型23400元，未來可能會有所調整，但確切金額有待精算，5月住審會將開會決定。

住宅處長邱英哲表示，社宅政策是要提供市民合宜的居住需求，即便調整，也會在合理範圍。以去年2月「八德一號」社宅續約租金為例，15坪的分級租金在2400元到8450元，50坪在11400到24310元，而「蘆竹二號」今年3月新約租金，15坪為3000元到9100元，36坪為8400元到18070元，均低於周邊租屋市場6至8折。至於滿租6年必須搬離的一般戶，如果仍有租屋需求，市府將引介包租代管專業廠商協助。

桃園「中路二號」社宅2019年10月啟用至今，其中113間一般戶9月滿租6年，依法必須搬離，屆時將由大量空房釋出。本報資料照片
桃園「中路二號」社宅2019年10月啟用至今，其中113間一般戶9月滿租6年，依法必須搬離，屆時將由大量空房釋出。本報資料照片

桃園 社宅

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