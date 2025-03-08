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頭份自籌福利經費逾億元 市公所製作「懒人包」說明

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
頭份市公所製作圖表「懶人包」說明市公所的各項福利及福助措施。圖／頭份市公所提供
頭份市公所製作圖表「懶人包」說明市公所的各項福利及福助措施。圖／頭份市公所提供

苗栗縣頭份市公所推出各項福利，包括嬰幼兒、學校師生及長者，希望對市民推動全齡化、全方位的照顧，但先前有市民代表在臨時會中對老人福利「過高」有意見，市公所為此公布目前各項補助的「懒人包」，強調市內的福利經費其實落差不大，目前總經費約1億元。

頭份市公所最近製作圖表說明目前市公所自行編列的福利經費，其中嬰幼兒3160萬元、學校師生3225萬元、長者約3907萬元。

頭份市長羅雪珠表示，市公所的福利政策希望達到全齡化目標，並補足中央未提供的福利，經費都由市公所自行籌措編列預算，今年新增的項目包括腸病毒疫苗補助、65歲以上長者的生日禮金，受惠者其實涵蓋各年齡層，對嬰幼兒的福利其實也是減輕家長的負擔，對長者的照顧同時也是幫長者的子女盡一分孝心。

她表示，現在許多年輕人在外地工作，父母生日不一定能趕回，市公所呼籲年輕一代不要忘了打電話回家問安； 市公所今年編列長者生日禮金，其中約有4500位是80歲以上長者，都會由里鄰長協助親送，表達敬老心意，也是替他們的子女表達關心。

羅雪珠強調，市公所希望推行的各項福利措施都能長長久久實施，讓頭份市成為真正宜居、就業的好地方。

頭份市公所製作圖表「懶人包」說明市公所的各項福利及福助措施。圖／頭份市公所提供
頭份市公所製作圖表「懶人包」說明市公所的各項福利及福助措施。圖／頭份市公所提供
頭份市公所製作圖表「懶人包」說明市公所的各項福利及福助措施。圖／頭份市公所提供
頭份市公所製作圖表「懶人包」說明市公所的各項福利及福助措施。圖／頭份市公所提供
頭份市公所製作圖表「懶人包」說明市公所的各項福利及福助措施。圖／頭份市公所提供
頭份市公所製作圖表「懶人包」說明市公所的各項福利及福助措施。圖／頭份市公所提供
頭份市公所製作圖表「懶人包」說明市公所的各項福利及福助措施。圖／頭份市公所提供
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