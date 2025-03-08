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竹市舊城假日小旅行免費導覽開放報名 打卡抽手工玻璃項鍊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
為鼓勵遊客參加「舊城假日小旅行」，3月15日至8月31日期間，凡報名參加導覽行程並於Google留下五星好評，即可獲得限量新竹火車站精美明信片，還可參加精緻手工玻璃項鍊抽獎活動。圖／新竹市政府提供
為鼓勵遊客參加「舊城假日小旅行」，3月15日至8月31日期間，凡報名參加導覽行程並於Google留下五星好評，即可獲得限量新竹火車站精美明信片，還可參加精緻手工玻璃項鍊抽獎活動。圖／新竹市政府提供

為讓民眾深入了解新竹舊城歷史文化，新竹市政府每周六、日推出限定「舊城假日小旅行」免費導覽服務，活動將由新竹火車站旅遊服務中心志工帶領民眾走訪舊城古蹟景點，如城隍廟、東門城、州廳等，打卡加碼贈送精美明信片，再抽玻璃項鍊。

新竹市代理市長邱臣遠指出，竹塹古都有三百年的歷史文化底蘊，從植竹為城到如今成為全球高科技產業重鎮，去年市府舉辦微光市集與續辦免費假日觀光巴士，皆大獲民眾好評，期望舊城導覽小團，能帶民眾認識更多的新竹市舊城文化，歡迎全國民眾周末有空到新竹市跟著導覽志工，感受竹塹舊城之美。

新竹市城市行銷處表示，為鼓勵遊客參加「舊城假日小旅行」，3月15日至8月31日期間，凡報名參加導覽行程並於Google留下五星好評，即可獲得限量新竹火車站精美明信片，還可參加精緻手工玻璃項鍊抽獎活動。

城銷處表示，專業導覽志工每周六、日上午10點開團，報名人數滿2人即成行，每日上限10人，提供兩條不同的探索路線。周六路線為新竹車站、新竹東門城、新竹州廳、新竹都城隍廟；周日路線為新竹車站、新竹車站後站、新竹公園、新竹動物園。

為方便安排導覽志工服務，請有興趣參與的民眾提早報名，民眾可透過三種方式報名（每周五下午5點截止）：Google 表單報名：https://forms.gle/cbLoWG3Rpu1fDyPX8；電話報名：03-5258977；現場報名：新竹火車站旅遊服務中心（新竹市中華路二段445號）。

為讓民眾深入了解新竹舊城歷史文化，新竹市政府每周六、日推出限定「舊城假日小旅行」免費導覽服務。圖／新竹市政府提供
為讓民眾深入了解新竹舊城歷史文化，新竹市政府每周六、日推出限定「舊城假日小旅行」免費導覽服務。圖／新竹市政府提供
為鼓勵遊客參加「舊城假日小旅行」，3月15日至8月31日期間，凡報名參加導覽行程並於Google留下五星好評，即可獲得限量新竹火車站精美明信片，還可參加精緻手工玻璃項鍊抽獎活動。圖／新竹市政府提供
為鼓勵遊客參加「舊城假日小旅行」，3月15日至8月31日期間，凡報名參加導覽行程並於Google留下五星好評，即可獲得限量新竹火車站精美明信片，還可參加精緻手工玻璃項鍊抽獎活動。圖／新竹市政府提供
為讓民眾深入了解新竹舊城歷史文化，新竹市政府每周六、日推出限定「舊城假日小旅行」免費導覽服務
為讓民眾深入了解新竹舊城歷史文化，新竹市政府每周六、日推出限定「舊城假日小旅行」免費導覽服務

城隍廟 新竹 火車站

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