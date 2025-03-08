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新竹限定免費攀岩健身班來了 限額25名3月10日開放報名

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣2025年「運動i臺灣2.0」計畫開跑，由新竹縣攀岩委員會舉辦的「職工攀岩健身班」，將於3月10日中午12點開放線上報名，限額25名。圖／新竹縣政府提供
新竹縣2025年「運動i臺灣2.0」計畫開跑，由新竹縣攀岩委員會舉辦的「職工攀岩健身班」，將於3月10日中午12點開放線上報名，限額25名。圖／新竹縣政府提供

新竹縣2025年「運動i臺灣2.0」計畫開跑，由新竹縣攀岩委員會舉辦的「職工攀岩健身班」，將於3月10日中午12點開放線上報名，限額25名，歡迎服務於新竹縣市以及新竹科學園區、台元科技園區的民眾踴躍參加。

新竹縣體育會攀岩委員會指出，這次攀岩健身班特別為無攀岩經驗者設計，讓初學者能安心學習、輕鬆體驗攀岩樂趣。上課時間從3月15日至5月11日，每周六、日晚上7點至8點30分舉行，共計8周16堂課，合計24小時，地點為竹北iClimb風城攀岩成功館（新竹縣竹北市成功二街98號，鄰近竹北遠百，場館內備有停車場）。

攀岩委員會指出，攀岩（運動攀登，Sports Climbing）自2020年正式納入奧運競技項目，分為上攀（難度賽）與抱石兩種主要形式。這次辦理的職工攀岩健身班，將帶領學員體驗這兩種攀岩模式，透過專業指導與系統化訓練，提升身體協調性與核心肌群強度，並享受攀岩運動帶來的挑戰與成就感。

課程內容包含攀岩運動基礎概念、裝備使用介紹（GriGri確保器操作）、抱石與上攀技巧實作訓練，以及多樣化攀登路線的實際練習，讓學員從零基礎開始，逐步培養對攀岩運動的興趣與熟練度。

攀岩委員強調，本課程全程免費，參加者需自備個人裝備，無裝備者可申請租借。為確保學員投入運動並維持良好出席率，報名時將酌收保證金，若達85%以上出席率，將全額退還。報名請至新竹縣體育會攀岩委員會官網（www.iclimb.com.tw/org）及iClimb風城攀岩成功館粉絲專頁查詢，錄取名單將於3月11日前公告。

新竹縣教育局表示，運動i臺灣2.0計畫旨在鼓勵民眾養成規律運動的習慣，並透過運動提高生活品質。未來縣府將繼續結合體育會各單項委員會的資源，擴展全民運動的範疇，讓更多民眾受惠於健康運動的正向影響，享受運動帶來的活力與挑戰。

新竹縣2025年「運動i臺灣2.0」計畫開跑，由新竹縣攀岩委員會舉辦的「職工攀岩健身班」，將於3月10日中午12點開放線上報名，限額25名。圖／新竹縣政府提供
新竹縣2025年「運動i臺灣2.0」計畫開跑，由新竹縣攀岩委員會舉辦的「職工攀岩健身班」，將於3月10日中午12點開放線上報名，限額25名。圖／新竹縣政府提供

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