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桃園女里長比例攀升 民政局：女性比男性多一特質

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市中壢區五福里長林賴玉英當選里長不負眾望，事必躬親，廣獲好評。圖／桃園市民政局提供
桃園市中壢區五福里長林賴玉英當選里長不負眾望，事必躬親，廣獲好評。圖／桃園市民政局提供

3月8日婦女節，桃園市民政局統計近10年女性里長比例攀升，人數從2015年97名成長到2025年142名，占整體比例27.52%，指女性在基層公共服務領域的影響力逐步擴大，市府將持續推動性別平等與女性參政。

民政局長劉思遠表示，桃園里長共有516名，女性占142名，比例遠高於上屆大選，也比全國女性村里長比例17%還高，而女性在基層治理展現細膩與包容，讓社區發展更具韌性與溫度。

中壢區五福里長林賴玉英1978年隨丈夫辦到中壢，投身青果批發業，憑藉毅力與專業站穩腳步，當選里長前，也曾任桃園市青果商業同業公會理事長。

「服務顧客跟照顧里民一樣啦！」林賴玉英說，以前在市場發生攤商與小販的衝突，氣氛緊張，常常都是她出面協調，化解爭端。因為有男性魄力，也有女性的溝通力，許多人鼓勵她參選里長，而她也不負眾望，事事親力親為，回饋社會。

民政局指出，桃園女性里長比例的提升，反映女性在公共事務的積極參與，社會對女性領導力的肯定，未來隨著更多女性投身基層公共服務，桃園將往更加多元、共融的未來邁進，市府將持續推動性別平等與女性參政，鼓勵更多女性投入公共事務。

桃園市中壢區五福里長林賴玉英當選里長不負眾望，事必躬親，廣獲好評。圖／桃園市民政局提供
桃園市中壢區五福里長林賴玉英當選里長不負眾望，事必躬親，廣獲好評。圖／桃園市民政局提供
桃園市中壢區五福里長林賴玉英當選里長不負眾望，事必躬親，廣獲好評。圖／桃園市民政局提供
桃園市中壢區五福里長林賴玉英當選里長不負眾望，事必躬親，廣獲好評。圖／桃園市民政局提供

中壢 性別 桃園

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