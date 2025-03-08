竹北天坑「豐采520」復工封路 店家叫苦

竹北「豐采520」建案因天坑事件停工近2年，近期復工再掀爭議，大型機具占據周邊道路阻斷交通，衝擊附近商家生意，不少人苦喊「撐不下去」；豐邑集團回應，正積極協調施工時段與動線，與商家探討其他可行協助措施，期待共度難關。

「豐采520」近期因施工需求，大型機具占用竹北市勝利二路部分路段，時間長達14天，不僅車輛沒辦法過，行人進出也不方便；附近店家抱怨，建案封路施工非頭一遭，從天坑事件到現在超過10次，每次差不多要半個月，嚴重影響生意，快要撐不下去，大家曾向竹北市公所和建商反映，但兩邊推來推去。

該路段有手搖飲、生鮮超市、寵物旅館和餐飲，部分鐵門深鎖，門外張貼「為維護顧客與員工的出入安全，暫停營業」公告；有商家表示封路導致業績下滑3成，如果加上房租、員工薪資等開銷，營業損失超過60萬元。另有店家嘗試在封路期間營業，整晚僅1組客人。

豐邑集團表示，施工封路有依法申請路權，申請之前也有逐一拜訪附近店家溝通，並提出具體方案，盼減少影響。關於周邊商家營運困境，正積極協調施工時段與動線，探討其他可行的協助措施，未來也滾動式調整，期待共渡難關。

竹北市公所表示，「豐采520」交維計畫有經過新竹縣府交通旅遊處與相關單位審核，交維審議小組也有同意該申請案。施工單位頌恩營造也有提供會勘紀錄，承諾施工前會通知鄰近住戶及里長，考量公共安全與縣府核准的前提下，公所才同意這項申請。