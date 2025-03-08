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平鎮運動公園天降水泥塊 補強橋梁

聯合報／ 記者翁唯真陳俊智／桃園報導
桃園台66快速道路高架段下方的平鎮運動公園啟用近2個月，人潮眾多，但近日傳高架橋體水泥塊剝落，恐生危險。記者曾增勳／翻攝
桃園台66快速道路高架段下方的平鎮運動公園啟用近2個月，人潮眾多，但近日傳高架橋體水泥塊剝落，恐生危險。記者曾增勳／翻攝

桃園市政府利用台66快速道路高架橋下空間打造平鎮運動公園，啟用不到2個月傳設施毀損與高架橋混凝土剝落危險，藍綠民代都關注改善進度；工務局表示，台66高架橋屬公路局管轄，已協調溝通補強，設施將由市府包商修復，預計兒童節前開放。

平鎮運動公園啟用後人潮眾多，多項設施因使用率高與不當使用，毀損嚴重，至今仍有部分設施用黃色警示條纏繞，尚未修復，另有民眾發現台66高架橋體混凝土剝落，有砸傷人可能。

民進黨立委王義川與桃園市議員王珮毓3日前往公園會勘，要求公路局與市府負起責任；國民黨立委呂玉玲、桃園市議員陳韋曄和舒翠玲3日下午也到現場，與中央地方官員討論改善方法。

工務局表示，平鎮運動公園2022年提規畫案時，已提醒公路局補強橋梁，後來發生混凝土剝落，市府針對有安全疑慮場域也設置了圍籬，避免民眾誤闖發生危險。經協調，中壢工務段5日已進場，進行橋體面層混凝土補強與除鏽工作，預計2個月內完成。

關於遊樂設施損壞情形，工務局已責成施工廠商依契約保固條款修復，盪鞦韆、攀爬網與攀岩塊2周內改善，19道挑戰遊戲場預計兒童節前夕重開。

另外，與平鎮運動公園同等級的八德楓樹腳公園正做最後驗收，公園旁興建臨時停車場，預計3月底啟用。

桃園台66快速道路高架段下方的平鎮運動公園近日傳高架橋體水泥塊剝落（圖），恐生危險。圖／平鎮區公所提供
桃園台66快速道路高架段下方的平鎮運動公園近日傳高架橋體水泥塊剝落（圖），恐生危險。圖／平鎮區公所提供

運動 高架橋

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