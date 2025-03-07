桃園4大展覽一次看 美食、美酒、寵物及家電特展一次滿足

桃園會展中心首場消費聯展將今起至3月10日登場，本次展覽集結「桃園國際禮尚美食節」、「桃園國際品酒生活節」、「桃園電器空調影音大展」及「桃園萌寵物用品展」4大展覽，設置600格攤位，桃園市政府歡迎國內外民眾來訪，桃園會展預計吸引超過25萬參觀人次，創造超過8億元商機。

「桃園萌寵物用品展」網羅多元寵物商品，包括飼料、罐頭、凍乾零食、玩具、保健品、美容清潔用品、寵物服飾及配件等，推出寵物快閃掃貨限定優惠3折起，更有箱購優惠、買A送B、團購折扣、組合優惠等多重促銷方案。現場還規畫愛心認養專區、趣味鮮食DIY、罐罐堆疊挑戰、貓砂秤重賽等活動。

「桃園電器空調影音大展」集結全球頂尖家電品牌，展示最新AIOT智慧家電，包括大尺寸聲控聯網電視、Wi-Fi一級節能冷暖空調、APP智能冰箱、蒸洗脫烘聯網洗衣機、瓦斯乾衣機、多合一除濕/空氣清淨機、智慧食譜蒸氣烘烤爐等，推出展覽加碼優惠。搭配家電汰舊換新節能補助，讓消費者省電又省荷包。

「桃園國際禮尚美食節」集結全台各地特色美食、知名餐廳、精品咖啡、獲獎茶葉、精緻伴手禮與異國料理一次品味各地美味。更結合「桃園國際品酒生活節」，匯聚金門高粱、品牌威士忌、葡萄酒、氣泡酒、日本清酒、梅酒、啤酒等世界級佳釀，安排多場品鑑會與試飲活動，深度體驗品酒文化與美食。

桃園會展中心於去年10月29日正式啟用，位於桃園市青埔高鐵特區，鄰近桃園高鐵站與機場捷運A19站，交通便捷。展覽空間設有600個展位，會議空間最高可容納6000人，適用於國際展覽、商業會議與文化展演。桃園市政府將持續推動展覽產業，以高品質會展服務提升城市競爭力。