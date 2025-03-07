快訊

事前不知情？台積電投資美國千億元 郭智輝曝「大家都不知道」

川普再傳下重手！烏克蘭被斷軍援情報後 商業衛星影像也沒了

小米Xiaomi 15系列開賣寵粉！Xiaomi 15 Ultra送6千元贈品 價格、優惠資訊一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園4大展覽一次看 美食、美酒、寵物及家電特展一次滿足

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園會展中心首場消費聯展將今起至3月10日登場，本次展覽集結「桃園國際禮尚美食節」、「桃園國際品酒生活節」、「桃園電器空調影音大展」及「桃園萌寵物用品展」4大展覽。圖／桃園市經發局提供
桃園會展中心首場消費聯展將今起至3月10日登場，本次展覽集結「桃園國際禮尚美食節」、「桃園國際品酒生活節」、「桃園電器空調影音大展」及「桃園萌寵物用品展」4大展覽。圖／桃園市經發局提供

桃園會展中心首場消費聯展將今起至3月10日登場，本次展覽集結「桃園國際禮尚美食節」、「桃園國際品酒生活節」、「桃園電器空調影音大展」及「桃園萌寵物用品展」4大展覽，設置600格攤位，桃園市政府歡迎國內外民眾來訪，桃園會展預計吸引超過25萬參觀人次，創造超過8億元商機。

「桃園萌寵物用品展」網羅多元寵物商品，包括飼料、罐頭、凍乾零食、玩具、保健品、美容清潔用品、寵物服飾及配件等，推出寵物快閃掃貨限定優惠3折起，更有箱購優惠、買A送B、團購折扣、組合優惠等多重促銷方案。現場還規畫愛心認養專區、趣味鮮食DIY、罐罐堆疊挑戰、貓砂秤重賽等活動。

「桃園電器空調影音大展」集結全球頂尖家電品牌，展示最新AIOT智慧家電，包括大尺寸聲控聯網電視、Wi-Fi一級節能冷暖空調、APP智能冰箱、蒸洗脫烘聯網洗衣機、瓦斯乾衣機、多合一除濕/空氣清淨機、智慧食譜蒸氣烘烤爐等，推出展覽加碼優惠。搭配家電汰舊換新節能補助，讓消費者省電又省荷包。

「桃園國際禮尚美食節」集結全台各地特色美食、知名餐廳、精品咖啡、獲獎茶葉、精緻伴手禮與異國料理一次品味各地美味。更結合「桃園國際品酒生活節」，匯聚金門高粱、品牌威士忌、葡萄酒、氣泡酒、日本清酒、梅酒、啤酒等世界級佳釀，安排多場品鑑會與試飲活動，深度體驗品酒文化與美食。

桃園會展中心於去年10月29日正式啟用，位於桃園市青埔高鐵特區，鄰近桃園高鐵站與機場捷運A19站，交通便捷。展覽空間設有600個展位，會議空間最高可容納6000人，適用於國際展覽、商業會議與文化展演。桃園市政府將持續推動展覽產業，以高品質會展服務提升城市競爭力。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園會展中心首場消費聯展將今起至3月10日登場，本次展覽集結「桃園國際禮尚美食節」、「桃園國際品酒生活節」、「桃園電器空調影音大展」及「桃園萌寵物用品展」4大展覽。圖／桃園市經發局提供
桃園會展中心首場消費聯展將今起至3月10日登場，本次展覽集結「桃園國際禮尚美食節」、「桃園國際品酒生活節」、「桃園電器空調影音大展」及「桃園萌寵物用品展」4大展覽。圖／桃園市經發局提供
桃園會展中心首場消費聯展將今起至3月10日登場，本次展覽集結「桃園國際禮尚美食節」、「桃園國際品酒生活節」、「桃園電器空調影音大展」及「桃園萌寵物用品展」4大展覽。圖／桃園市經發局提供
桃園會展中心首場消費聯展將今起至3月10日登場，本次展覽集結「桃園國際禮尚美食節」、「桃園國際品酒生活節」、「桃園電器空調影音大展」及「桃園萌寵物用品展」4大展覽。圖／桃園市經發局提供

寵物 桃園 美食

延伸閱讀

明水氣減少回溫 周日起連迎4天溫暖天氣、高溫上看30度

撲空N次總算一嚐美味！ 苗栗竹南美食「阿瑩斤餅專門店」 好吃限量的現做斤餅值得等待

桃園草花產值10億元 花藝團體「花言巧語」展登場

京都CP值排隊美食！ 「肉奉行 京都牛光 河原町店」必嚐牛肉御膳茶泡飯 每次經過都大排長龍

相關新聞

桃園4大展覽一次看 美食、美酒、寵物及家電特展一次滿足

桃園會展中心首場消費聯展將今起至3月10日登場，本次展覽集結「桃園國際禮尚美食節」、「桃園國際品酒生活節」、「桃園電器空...

爭取台積再到苗栗設廠 縣府：全力支持竭誠歡迎

台積電有意在台灣再增加生產線，成為各縣市力爭及關注焦點，苗栗縣政府也表明全力向台積電爭取中，包括竹南崎頂、頭份及後龍都有...

影／副總統蕭美琴參觀苗栗銅鑼灣1895文化生活館 分享2個感動

副總統蕭美琴下午到苗栗縣銅鑼火車站旁的「銅鑼灣1895文化生活館」參訪，她強調在美國服務時，很多美國朋友、國會議員常會問...

流標6次的桃園大溪戶所及派出所共用大樓終竣工 民眾洽公更舒服

桃園市大溪區老城區發展迅速，原大溪警分局南雅派出所廳舍與大溪區戶政事務所共用大樓，卻因人員增加、空間不敷使用，市府於20...

北橫櫻花勇士千名車友明後天登場 新增電子晶片紀錄

2月下旬至3月是桃園北橫的重頭戲「北橫櫻花季」，從詩朗道路、下巴陵至上巴陵，不同品種不同花色的櫻花接力綻放，桃園市府多年...

桃園草花產值10億元 花藝團體「花言巧語」展登場

桃園市中華花藝協會舉辦「花顏巧語」花藝展，以桃園在地草花融入花藝設計規畫3大展區，今日於中原文創園區揭幕展期至16日，讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。