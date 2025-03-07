影／副總統蕭美琴參觀苗栗銅鑼灣1895文化生活館 分享2個感動

副總統蕭美琴下午到苗栗縣銅鑼火車站旁的「銅鑼灣1895文化生活館」參訪，她強調在美國服務時，很多美國朋友、國會議員常會問她「台灣人到底有沒有保護自己的決心」，當希望別人支持，我們自己有沒有捍衛自己土地的決心，這是很重要的問題。

館方指出，銅鑼灣1895文化生活館原為銅鑼火車站旁擁有90年歷史的老倉庫，原本規畫要拆除，地方人士幾經奔走，在總統府資政姚嘉文、台鐵和客委會支持下，成功轉型為地方文化館，也是客庄地方創生的成功案例，成為銅鑼人的公共財，生活館開館營運兩年多，已成「銅鑼之窗」，讓鄉親與遊客透過這扇窗，看見銅鑼的過去與現在，並共同討論未來的發展。

館內設有乙未特展室，也是國內唯一由民間設置的乙未特展室，展出珍貴歷史文物，包括由壽山石復刻的台灣民主國之璽，還有義勇軍大統領吳湯興的「統領義民各軍官防」，這些文物都見證1895年乙未義軍在銅鑼灣保台奮戰的歷史。

蕭美琴接受姚嘉文的邀請，下午造訪銅鑼灣1895文化生活館，參觀館內的乙未特展室，因場地空間受限，未開放媒體採訪，事後提供的音檔中，蕭美琴強調這次參觀讓她有「兩個感動」，一個是老倉庫能轉型創生，且有不同世代投入維繫地方文化，另外，乙未特展呈現1895義軍保台奮戰的歷史，也讓她感動。