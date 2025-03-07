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爭取台積再到苗栗設廠 縣府：全力支持竭誠歡迎

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
台積電有意在台灣再增加生產線，成為各縣市力爭及關注焦點，苗栗縣政府表明正全力向台積電爭取中，竭誠歡迎台積電再到苗栗設廠。記者胡蓬生／攝影
台積電有意在台灣再增加生產線，成為各縣市力爭及關注焦點，苗栗縣政府表明正全力向台積電爭取中，竭誠歡迎台積電再到苗栗設廠。記者胡蓬生／攝影

台積電有意在台灣再增加生產線，成為各縣市力爭及關注焦點，苗栗縣政府也表明全力向台積電爭取中，包括竹南崎頂、頭份及後龍都有足夠土地，且供水、供電、交通無虞，歡迎台積電到苗栗再增設生產線。

苗栗縣政府工商發展處指出，台積電已在竹南科學園區投資3000億元新建先進封測六廠，目前建廠作業仍持續進行，廠區基地面積達14.3公頃，縣府配合中央大矽谷計畫，也選定並提報3處可提供台積電及其他科技產業設廠的土地。

工商發展處長詹彩蘋表示，縣府竭誠歡迎台積電到苗栗設廠，也努力向台積電爭取，對方也有意願，目前提報大矽谷計畫的土地，全部都是交通便捷，且有國道，目前台積電在竹南科學園區設廠中的土地，還是台積電自己購地，並非租用，顯示台積電在縣內生根的態度和意願。

此外，台積電原有意在銅鑼科學園區投資900億元興建12吋晶圓先進封測廠的工12用地，目前也仍保留。

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