流標6次的桃園大溪戶所及派出所共用大樓終竣工 民眾洽公更舒服

桃園市大溪區老城區發展迅速，原大溪警分局南雅派出所廳舍與大溪區戶政事務所共用大樓，卻因人員增加、空間不敷使用，市府於2021年規畫遷建至新址，歷經6次流標後順利發包，最後斥資1億3100萬元興建。桃園市長張善政表示，將提供更舒適辦公空間給員警，民眾也有更良好洽公環境。

舊南雅派出所位於大溪區康莊路與大溪區戶政事務所共用大樓，且使用長達20年，員警數增加空間不敷使用，加上轄區內有大溪老街、木藝博物館、李騰芳古宅、月眉休閒農業園區且鄰近石門水庫及前往復興區角板山形象商圈、拉拉山國家森林遊樂區之交通樞紐，皆為桃園熱門觀光景點，及多樣熱鬧活動，相對於治安、交通狀況均日趨繁忙，市府於2021年規畫遷建大溪區復興路66號。

張善政今出席落成典禮表示，南雅派出所新廳舍工程歷經6次招標才順利發包，斥資1億3100萬元，歷經3年餘竣工，並獲得綠建築合格級標章。新廳舍位於大溪舊城區的核心，承擔治安與交通管理的重責，新落成的廳舍將提供警員更舒適的辦公環境，也讓當地居民享有好的治安、交通與生活。