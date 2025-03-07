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竹市推中醫助孕調理補助 3／28起申請

中央社／ 新竹市7日電

竹市府今天表示，結合中醫推出「中醫助孕調理」補助計畫，凡設籍竹市的20歲至45歲的已婚男女，每人可享每年2次中醫助孕調理照護，最高補助新台幣2400元，從3月28日起可申請。

新竹市政府今天舉辦「中醫助孕調理」補助說明記者會，代理市長邱臣遠、衛生局長陳厚全、新竹市中醫師公會理事長李如英、中醫師蔡宗璟等人出席。

陳厚全告訴中央社記者表示，今年「中醫助孕調理」補助計畫，已召募超過30家合約院所加入服務，補助對象為設籍竹市20到45歲已婚男女（民國94年到69年出生，含新住民）或夫妻一方配偶設籍竹市，不限胎數皆可申請，可享2次調理服務，最高補助2400元，從3月28日起可申請。

陳厚全指出，服務項目包括中醫醫療諮詢、體質分析辨別、衛教及飲食指導、穴位保健指導及藥膳調理等5項服務。

李如英告訴中央社記者說，竹科夫妻工作忙碌及壓力，在門診中約有3成患者求助受孕，透過中醫及男女雙方的調理，多能在1年內能順利受孕。

蔡宗璟會後接受中央社記者訪問表示，可以透過中醫體質分析辨別，對症下藥，調理身體的氣血、臟腑功能，達到平衡陰陽，以促進生育率。

中央社 中醫 醫師

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