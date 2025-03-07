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竹北豐采520建案釀天坑復工封路 商家怨難以營業

中央社／ 新竹縣7日電

竹北市豐采520建案釀天坑停工近日復工，豐邑集團申請路權封路施工，附近店家今天說，因道路多次封閉導致難以營業，入不敷出，豐邑集團說，將調整施工時段與動線，降低影響。

豐采520建案在2023年4月27日發生天坑事件停工，豐邑集團日前申請復工，於1月24正式收到復工函，後續陸續安排人員進場，廠商申請從3月5日起到18日封閉勝利二路雙向道路（莊敬六街至自強北路間）進行塔式吊車安裝施工。

餐飲業許姓業者告訴中央社記者，附近業者包含有手搖飲、餐飲等數家店家，而從天坑發生至今也多次有封路情形，每次封路就難以營業，以飲料店業者來說，封路期間損失估計至少新台幣數十萬元。

許姓業者說，由於機具就放在店門口，為員工與消費者安全，現在被迫只能停止營業，收入歸零，甚至連消費者預定的外送單，也只能轉單請託其他店家協助處理。

豐邑集團透過文字表示，為確保施工安全，依法申請路權封路措施，在申請路權之前已逐步拜訪附近店家進行溝通，並提出具體措施以減少影響。

豐邑集團說，此外，對於商家的營運困境，正協調施工時段與動線，並探討其他可行的協助措施，未來，會持續滾動式調整可行措施，減少商家不便。

竹北市公所透過文字表示，此次交通維持計畫已經過縣府交通旅遊處及相關單位審核，並獲得交維審議小組的同意，施工單位也提供會勘紀錄，並承諾在施工前會通知鄰近住戶及里長，考量公共安全，在縣府核准的前提下，同意申請。

天坑 豐邑 路權

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